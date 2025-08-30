Археологи «відкрили храм, де Ісус творив чудеса»

Реклама

Археологи повідомили про сенсаційне відкриття, яке може підтвердити згадки Євангелій про діяльність Ісуса в Галілеї.

Про це пише видання The Mirror.

Команда під керівництвом археолога Ахії Коена-Тавора під час повторного дослідження старих розкопок у Корацимі виявила під кам’яною підлогою синагоги IV століття рештки набагато давнішої споруди.

За словами вчених, знайдені масивні базальтові брили, укладені в основу будівлі, а також уламки кераміки, монети та кухонний посуд. Попереднє датування цих артефактів вказує на I століття — саме той період, коли Ісус проповідував у Галілеї.

«Це проривне відкриття. Я проводив розкопки по всьому світу, але для мене ця робота є однією з найважливіших», — сказав керівник експедиції Ахія Коен-Тавор.

Згідно з християнською традицією, селище Корацим давно пов’язують із проповідями Ісуса. Євангелія описують, як він навчав і зцілював людей у місцевій синагозі, але пізніше засудив місто за відкидання його вчення. У Книзі Матвія наведені його слова: «Горе тобі, Хоразіне! Горе тобі, Віфсаїдо!».

До цього часу підтверджень існування тієї самої синагоги не було. Тепер же археологи припускають, що виявлений фундамент може бути саме її залишками.

Знахідка викликала жваві дискусії серед біблійних істориків. Хоча дослідники закликають до обережності та наголошують, що потрібні додаткові аналізи, докази стають усе переконливішими.

Відкриття також пролило світло на те, чому попередні археологи не помітили давніших руїн. Під час розкопок 1905 року величезні базальтові брили було помилково прийнято за природне кам’яне підґрунтя, і тому перша споруда залишалася прихованою понад сто років.

Сама ж синагога IV століття, що стояла поверх, також є значною пам’яткою. Вона була збудована з чорного базальту, мала три входи та оздоблення з традиційними єврейськими мотивами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, який вигляд насправді мав Ісус Христос, вчені сперечаються десятиліттями. Сучасні дослідження зруйнували поширений міф: він не був білим чоловіком із довгим волоссям та атлетичною статурою. За реконструкціями, Ісус мав типові риси близькосхідного походження, смуглу шкіру, коротке волосся та бороду.

