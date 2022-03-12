"Мы с вами до конца": супруга премьер-министра Албании обратилась к украинцам

"Мы с вами до конца": супруга премьер-министра Албании обратилась к украинцам

Линда Рама поддержала украинский народ в борьбе с российским агрессором.

Жена премьер-министра Албании госпожа Линда Рама записала для украинцев видеообращение, которое Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram.

"Вы, украинцы, напоминаете свободному миру, что эта независимость имеет цену, которая может быть выше самой жизни. Ваш народ так много дал миру в истории, культуре, экономике. Но сегодня ваш народ присылает свободному миру призыв к пробуждению его памяти, которой сейчас угрожает историческая амнезия. Послание понимания общечеловеческих ценностей, которым угрожают геополитические интересы. Послание спасения для своего будущего, взятого в заложники страхом. Приводит противостояние, чтобы не попасть в ловушки прошлого. Призыв жить на пульсе с современностью, с вызовами и мечтами о будущем, которое нас объединяет. Вы героически даете свободному миру возможность быть едиными и решительными не только ради вас, но и для себя", — сказала Рама.

Она также заверила, что с украинцами они будут до конца.

Первая леди Украины поблагодарила ее и весь албанский народ.

"Несколько дней назад очередной российский удар по Харькову уничтожил среди прочего Почетное консульство Албании в Украине. Накануне албанская столица Тирана решила переименовать у себя улицу, где расположено посольство России, на улицу Свободной Украины.

Это балканское государство, само пережившее эпоху тоталитаризма и диктатуры, как никто понимает борьбу украинцев против нападающего диктатора и его террора.

Албания, не являющаяся членом ЕС, присоединилась ко всем санкциям Европейского Союза: закрыла небо для российских авиаперевозчиков, поддержала блокировку банковских систем, все санкции в сфере энергетики, транспорта, спорта.

Албания одним из первых государств-членов НАТО приняла решение о предоставлении Украине военной помощи.

А обычные албанцы ежедневно собирают гуманитарную помощь для украинцев, обеспечивают жильем и поддержкой наших граждан, которые спасаются от войны в этой отдаленной стране. Более тысячи жилищ предложили жители Тираны нашим соотечественникам.

Только что получила проникновенное письмо поддержки от жены премьер-министра Албании госпожи Линды Рамы. Они с мужем не могут смириться с гибелью украинских детей, имея троих собственных. Спасибо им и всей Албании за принципиальность и поддержку!" – написала Зеленская.

Напомним, видеообращение к украинцам со словами поддержки записала также первая леди Польши Агата Дуда.

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