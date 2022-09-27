"Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься": Лукашенко потроллил Путина за ядерные угрозы

Путин прибыл в Сочи, где вчера все-таки провел встречу с президентом Беларуси Лукашенко. Говорили на две животрепещущие темы – признание "референдумов" РФ на оккупированных территориях Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и признание "новых территорий", а также о мобилизации.

Как сообщает телеграм-канал Generall SVR, Лукашенко долго слушал, мало возражал, но в итоге пообещал "обдумать все дома". Но, как пишет канал, очевидно, что его решение будет отрицательным. По данным некоторых источников, сообщается, что "уже несколько недель Лукашенко через посредников ведет переговоры с руководством США, Евросоюза и нескольких европейских стран по отдельности. Более того, в этих переговорах наметился серьезный прогресс и воевать со всем миром ради дружбы с Путиным Лукашенко явно не намерен".

Путин и Лукашенко / Фото: Associated Press

Однако, несмотря на явную неподдержку путинских решение, Лукашенко не побоялся потроллить своего коллегу. Вот что пишет канал:

"Во время обеда Лукашенко в присутствии нескольких человек, задал неожиданный вопрос российскому президенту: "Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?" Ошарашенный Путин спросил, к чему этот вопрос, Лукашенко ответил, что бряцание ядерным оружием хорошо, когда это блеф, а если не блеф, то это самоубийство. На это Путин сказал, что пока об этом говорить рано и перевел тему. В отличие от Путина, Лукашенко явно не собирается умирать в ближайшее время ни от онкологии, ни от ядерной катастрофы, у него на будущее большие планы".

И эти планы подтверждаются тем, что он всячески старается найти пути решение для своей страны, общаясь через посредников с Западом. Но все так же старается усидеть "одним местом на двух стульях", так как Путину пообещал традиционно помочь вооружениями с белорусских военных складских запасов и пошивом формы для мобилизованных российских военных.

Путин / Фото: Associated Press

Ранее мы писали, что до приезда в Сочи Путин был на Валдае, где встречался со старцем. Но встреча с шаманом не увенчалась успехом для диктатора.

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