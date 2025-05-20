ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
248
Время на прочтение
1 мин

Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии: о чем говорили

Программа встречи кронпринца Норвегии и президента Украины началась с посещения реабилитационного центра в Ирпене.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Кронпринц Норвегии Гокон и президент Украины Владимир Зеленский

Кронпринц Норвегии посетил Украину и встретился с президентом Зеленским / © скриншот с видео

Кронпринц Норвегии Гокон во вторник, 20 мая, прибыл с визитом в Украину, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом президент Украины сообщил в своих соцсетях.

Визит норвежского наследника престола стал его первой поездкой в Украину. Программа встречи началась с посещения реабилитационного центра в Ирпене, что продемонстрировало внимание к самым болезненным вопросам и поддержку украинцев.

«Во время встречи говорили об усилении энергетической устойчивости. Ценим 450 миллионов долларов — вклад Норвегии в энергетическую безопасность Украины. Отдельно побеседовали об укреплении культурных связей между нашими странами и инвестициях в оборонной сфере. Во всех направлениях есть сильный потенциал», — отметил Зеленский после встречи.

Президент также поблагодарил Норвегию и норвежский народ за постоянную поддержку Украины и помощь в защите жизни.

Напомним, визит наследного принца Норвегии в украинскую столицу заранее не объявляли. Принц Гокон прибыл в Киев вместе с министром энергетики Норвегии Терье Осландом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie