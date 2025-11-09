Анджелина Джоли поделилась трогательным постом о визите в Украину

Анджелина Джоли / © Associated Press

Реклама

Известная актриса Анджелина Джоли показала в своем Instagram поездку в Херсон и Николаев.

В сообщении она рассказала, как встречалась с семьями, живущими под постоянной угрозой дронов, которые местные называют «сафари на людей».

«Был момент, когда нам пришлось остановиться и подождать, пока дрон пролетит над головами. Я была в защитном снаряжении, и для меня это длилось всего несколько дней. А эти семьи живут с этим каждый день», — отметила она.

Реклама

Актриса также поделилась видео со стелой погибших защитников Украины, где слышен сигнал воздушной тревоги.

Что известно о визите Джоли в Украину

Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев. Она провела время с медицинским персоналом, семьями и волонтерами, которые продолжают жить в условиях постоянного присутствия дронов, угрозы обстрелов и мин.

Она увидела, как в некоторых частях города над общественными дорогами установлена сетка, чтобы обеспечить определенную защиту от атак дронов. Звезда побывала в медицинских и учебных заведениях, которые по безопасности перенесли в укрепленные подземные помещения.

После визита актриса поделилась впечатлениями от украинцев: «Жители Николаева и Херсона живут в условиях постоянной опасности, но отказываются сдаваться. В то время как правительства по всему миру отворачиваются от защиты мирных жителей, их сила и взаимная поддержка вызывают глубокое уважение. Более трех лет конфликта — и усталость заметна, но не меньше решимости. Семьи хотят безопасности, мира и возможности восстановить свои жизни».

Реклама

Однако не обошлось и без конфузов. В Николаевской области во время визита Анджелины Джоли один из сопровождавших ее мужчин попал в ТЦК.

Впоследствии выяснилось, что им оказался 33-летний тренер по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрий Пищиков. По данным СМИ, мужчина не является охранником актрисы.