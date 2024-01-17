Арнольд Шварценеггер задержан в аэропорту Германии – какая причина

Актер уже несколько часов находится в помещении полицейских в аэропорту.

В аэропорту Мюнхена полицейские 17 января задержали голливудского актера Арнольда Шварценеггера во время таможенного досмотра.

Об этом сообщает BILD со ссылкой на источник.

Как пишет издание, 76-летний актер и политик прилетел в столицу Баварии – оттуда он планировал отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит.

Арнольд Шварценеггер был задержан в аэропорту Германии / Фото: The Bild

По информации BILD, кинозвезда уже несколько часов находится в помещении полиции в аэропорту. Проблемы возникли из-за того, что у Шварценеггера нашли роскошные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet.

Актер утверждает, что хотел их продать на аукционе.

Напомним, 26-летний внебрачный сын Шварценеггера шокировал сходством с отцом и показал огромные бицепсы.

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