Смерть Хайден Панеттьери признали несчастным случаем

Хайден Панеттьери / © Associated Press

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Следователи в Южной Каролине прекратили расследование дела о внезапной смерти известной 36-летней американской актрисы Хайден Панеттьери.

Об этом пишет UNILAD.

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Полиция пришла к выводу, что актриса умерла в результате несчастного случая. В ее организме были найдены следы наркотических веществ, в частности фентанила, который в сочетании с другими психотропными средствами стал для звезды роковым.

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Делом Панеттьери также занималось Агентство США по противодействию наркотикам. В этом ведомстве не обнародовали заявлений о том, будут ли и дальше вестись следственные действия по смерти Панеттьери.

Что известно о смерти актрисы Панеттьери

Хайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года. Выяснилось, что Панеттьери умерла из-за «токсического воздействия» фентанила — мощного синтетического опиоидного анальгетика — на его организм.

Известно, что в момент смерти рядом с ней был Брайан Гикерсон, обнаруживший ее без сознания. Мужчина пытался ее реанимировать, введя наркан — препарат, помогающий быстро устранить передозировку опиоидами. Однако это не помогло, поэтому он вызвал скорую. Медики констатировали смерть актрисы.

Кличко планирует за свой счет погасить налоговый долг своей бывшей невесты. Речь идет примерно о 30 тысячах долларов. Спортсмен хочет предотвратить штрафы, из-за которых их общая дочь может потерять часть наследства матери.

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После смерти актрисы ее единственной наследницей стала 11-летняя Кая — дочь Панеттьери и Кличко. Стоимость имущества, которое она должна унаследовать, оценивается примерно в 6 миллионов долларов.

Также Кличко утверждает, что часть ее вещей могла оказаться в ломбарде и просит правоохранителей разобраться в ситуации.

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