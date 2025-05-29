На Харьковщине произошел взрыв возле авто военного с ТЦК: в каком состоянии мужчина

Взрыв / Иллюстративное фото / © ТСН.ua

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В Харьковской области возле автомобиля военного-работника одного из районных ТЦК и СП взорвался неизвестный предмет. Пострадавшему пришлось ампутировать кисть руки.

Об этом сообщил Харьковский областной ТЦК и СП.

«Военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковщины получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля», — говорится в заявлении областного военкомата.

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Медики оказали пострадавшему экстренную помощь, но были вынуждены ампутировать кисть руки. Сейчас угрозы жизни военнослужащего нет, он находится под наблюдением врачей.

«Обидно, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелое травмирование в условном тылу», — обратили внимание в ТЦК.

Причины и обстоятельства инцидента еще выясняются. Правоохранители открыли уголовное производство, продолжаются следственные действия.

В Харьковском областном и подчиненных районных ТЦК проводятся дополнительные занятия и инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.

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Напомним, 25 мая в Кременчуге на Полтавщине группа мужчин напала на военных ТЦК. Инцидент попал на видео. Злоумышленники применили перцовый баллончик, травматический пистолет и повредили авто группы оповещения.

В тот же день в городе Прилуки Черниговской области в помещении военкомата мужчина с ножом напал и ранил работника ТЦК.

Также накануне в Черкассах произошла массовая стычка между гражданскими мужчинами, женщинами и работниками ТЦК. Полиция утверждает, что конфликт спровоцировали гражданские, инцидент еще расследуется.