Стрельба в университете во время экзаменов: есть погибшие и раненые

Полиция США / © Associated Press

По меньшей мере, два человека погибли и еще восемь получили ранения в результате стрельбы в американском университете Брауна в городе Провиденс, штат Род-Айленд.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные источники.

По информации правоохранителей, стрелок находится в розыске.

В университете уточнили, что стрельба произошла в здании инженерного и физического факультетов, где на тот момент было запланировано проведение нескольких экзаменов.

Один из студентов рассказал журналистам, что в течение двух часов скрывался под партой, ожидая, пока полиция завершит зачистку помещения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе. По его словам, федеральные правоохранительные органы, в том числе ФБР и агентство Министерства юстиции США ATF, оказывают помощь местной полиции.

Браунский университет насчитывает около 11 тысяч студентов. Инцидент произошел во второй день выпускных экзаменов осеннего семестра, что существенно усложнило ситуацию на территории учебного заведения.

