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ТСН в социальных сетях

Какой водой правильно умываться

Какой водой правильно умываться / © Pexels

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
8
Время на прочтение
2 мин

Какой водой лучше умываться: холодной, теплой или горячей — советы косметологов

Один из этих вариантов умывания может навредить вашей коже. Почему — объясняем в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ежедневное умывание остается базовым этапом ухода за кожей лица, однако выбор температуры воды до сих пор вызывает споры. Косметологи объяснили, какая вода действительно более полезна для кожи — холодная, теплая или горячая.

Самые действенные рекомендации — читайте в материале ТСН.ua.

Теплая вода — оптимальный вариант для ежедневного очищения

Специалисты отмечают, что наиболее безопасной и эффективной для умывания является теплая вода температуры приблизительно 32–36°C. Она:

  • мягко растворяет кожное сало;

  • помогает удалять остатки SPF-средств и макияжа;

  • не нарушает защитный барьер кожи;

  • подходит для большинства типов кожи.

Косметологи отмечают, что именно теплая вода обеспечивает баланс между качественным очищением и деликатным воздействием.

Холодная вода — эффект тонизации, но не очищение

Холодная вода часто используется для быстрого освежения лица, однако не подходит как основной этап очистки. Среди ее эффектов:

  • временное уменьшение отечности;

  • визуальное «подтягивание» кожи;

  • ощущение бодрости.

В то же время специалисты предостерегают:

  • холодная вода не растворяет себум;

  • ее может быть недостаточно для качественной очистки;

  • иногда провоцирует дискомфорт у чувствительной кожи.

Горячая вода — нежелательный вариант

Косметологи не рекомендуют использовать горячую воду для умывания лица. Она может:

  • пересушивать кожу;

  • нарушать ее естественный защитный барьер;

  • усиливать покраснение и чувствительность;

  • стимулировать чрезмерное выделение себума.

Рекомендации специалистов для здоровой кожи лица

Оптимальной схемой ухода считается умывание теплой водой с возможным прохладным завершением для легкого тонизирующего эффекта. Эксперты подчеркивают, что регулярность и правильная температура воды имеют не меньшее значение, чем выбор косметических средств.

Правила ухода за кожей — последние новости:

Напомним, ранее мы писали о правилах ухода за лицом летом. В это время года кожа сталкивается с большей нагрузкой, поэтому эффективный уход сейчас чрезвычайно важен.

Также мы рассказывали о простом методе ухода, который помогает поддерживать ощущение сухости и чистоты подмышками в течение всего дня. Для этого вам понадобится только один предмет.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
8
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