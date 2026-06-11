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Ежедневное умывание остается базовым этапом ухода за кожей лица, однако выбор температуры воды до сих пор вызывает споры. Косметологи объяснили, какая вода действительно более полезна для кожи — холодная, теплая или горячая.

Самые действенные рекомендации — читайте в материале ТСН.ua.

Теплая вода — оптимальный вариант для ежедневного очищения

Специалисты отмечают, что наиболее безопасной и эффективной для умывания является теплая вода температуры приблизительно 32–36°C. Она:

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мягко растворяет кожное сало;

помогает удалять остатки SPF-средств и макияжа;

не нарушает защитный барьер кожи;

подходит для большинства типов кожи.

Косметологи отмечают, что именно теплая вода обеспечивает баланс между качественным очищением и деликатным воздействием.

Холодная вода — эффект тонизации, но не очищение

Холодная вода часто используется для быстрого освежения лица, однако не подходит как основной этап очистки. Среди ее эффектов:

временное уменьшение отечности;

визуальное «подтягивание» кожи;

ощущение бодрости.

В то же время специалисты предостерегают:

холодная вода не растворяет себум;

ее может быть недостаточно для качественной очистки;

иногда провоцирует дискомфорт у чувствительной кожи.

Горячая вода — нежелательный вариант

Косметологи не рекомендуют использовать горячую воду для умывания лица. Она может:

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пересушивать кожу;

нарушать ее естественный защитный барьер;

усиливать покраснение и чувствительность;

стимулировать чрезмерное выделение себума.

Рекомендации специалистов для здоровой кожи лица

Оптимальной схемой ухода считается умывание теплой водой с возможным прохладным завершением для легкого тонизирующего эффекта. Эксперты подчеркивают, что регулярность и правильная температура воды имеют не меньшее значение, чем выбор косметических средств.

Правила ухода за кожей — последние новости:

Напомним, ранее мы писали о правилах ухода за лицом летом. В это время года кожа сталкивается с большей нагрузкой, поэтому эффективный уход сейчас чрезвычайно важен.

Также мы рассказывали о простом методе ухода, который помогает поддерживать ощущение сухости и чистоты подмышками в течение всего дня. Для этого вам понадобится только один предмет.

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