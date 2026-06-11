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Какой водой лучше умываться: холодной, теплой или горячей — советы косметологов
Один из этих вариантов умывания может навредить вашей коже. Почему — объясняем в материале ТСН.ua.
Ежедневное умывание остается базовым этапом ухода за кожей лица, однако выбор температуры воды до сих пор вызывает споры. Косметологи объяснили, какая вода действительно более полезна для кожи — холодная, теплая или горячая.
Самые действенные рекомендации — читайте в материале ТСН.ua.
Теплая вода — оптимальный вариант для ежедневного очищения
Специалисты отмечают, что наиболее безопасной и эффективной для умывания является теплая вода температуры приблизительно 32–36°C. Она:
мягко растворяет кожное сало;
помогает удалять остатки SPF-средств и макияжа;
не нарушает защитный барьер кожи;
подходит для большинства типов кожи.
Косметологи отмечают, что именно теплая вода обеспечивает баланс между качественным очищением и деликатным воздействием.
Холодная вода — эффект тонизации, но не очищение
Холодная вода часто используется для быстрого освежения лица, однако не подходит как основной этап очистки. Среди ее эффектов:
временное уменьшение отечности;
визуальное «подтягивание» кожи;
ощущение бодрости.
В то же время специалисты предостерегают:
холодная вода не растворяет себум;
ее может быть недостаточно для качественной очистки;
иногда провоцирует дискомфорт у чувствительной кожи.
Горячая вода — нежелательный вариант
Косметологи не рекомендуют использовать горячую воду для умывания лица. Она может:
пересушивать кожу;
нарушать ее естественный защитный барьер;
усиливать покраснение и чувствительность;
стимулировать чрезмерное выделение себума.
Рекомендации специалистов для здоровой кожи лица
Оптимальной схемой ухода считается умывание теплой водой с возможным прохладным завершением для легкого тонизирующего эффекта. Эксперты подчеркивают, что регулярность и правильная температура воды имеют не меньшее значение, чем выбор косметических средств.
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