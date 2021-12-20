Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

ОАСК заблокировал конкурс по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ОАСК заблокировал конкурс по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры

УНИАН

Соответствующее решение было принято 20 декабря.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) заблокировал проведение конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В частности, суд отменил порядок работы конкурсной комиссии. В Офисе президента отреагировали на это решение и отметили, что "ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя".

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Согласно оопубликованному сообщению, 20 декабря Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела о законности порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены порядка работы Конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей ", — говорится в сообщении.

В прессслужбе ОАСК объяснили, указанное решение мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16.07.2015 ответчик по делу — конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, была лишена полномочий на принятие Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

"Поэтому судом было констатировано наличие пробела в законодательстве по лицу, уполномоченному определять Порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в САП", — объясняют в окружном суде Киева.

Суд решил, что:

  • Конкурсная комиссия не имеет соответствующего полномочия;
  • а также речь идет о противоправности принятия им порядка работы конкурсной комиссии;
  • а также проведение конкурса на занятие административных должностей в САП.

На сайте Офиса президента появился комментарий о решении ОАСК. "Позиция президента и Офиса президента Украины относительно конкурса для отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизменна и уже неоднократно озвучивалась. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года. Для этого комиссия имеет все необходимые возможности. По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что конкурсный отбор производился в соответствии с действующим законодательством ", — говорится в сообщении.

Также в ОП подчеркивают, что это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано на соответствие требованиям закона и только после этого можно будет делать основательные выводы. Но добавили, что в Офисе президента "ожидают успешное завершение как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя" и "не видят оснований для затягивания конкурса".

Следует отметить, что избрание председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры было фактически одним из обещаний президента Владимира Зеленского. Об этом говорилось в совместном заявлении о стратегическом партнерстве США и Украины, опубликованном от 1 сентября 2021 года. Однако этого до сих пор не произошло.

В то же время, в ЕС заявили, что Комиссия по назначению главы САП должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. В Евросоюзе подчеркнули, что от действий комиссии будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Следующая публикация