ОАСК заблокировал конкурс по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Соответствующее решение было принято 20 декабря.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) заблокировал проведение конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В частности, суд отменил порядок работы конкурсной комиссии. В Офисе президента отреагировали на это решение и отметили, что "ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя".

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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Согласно оопубликованному сообщению, 20 декабря Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела о законности порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены порядка работы Конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей ", — говорится в сообщении.

В прессслужбе ОАСК объяснили, указанное решение мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16.07.2015 ответчик по делу — конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, была лишена полномочий на принятие Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

"Поэтому судом было констатировано наличие пробела в законодательстве по лицу, уполномоченному определять Порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в САП", — объясняют в окружном суде Киева.

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Суд решил, что:

Конкурсная комиссия не имеет соответствующего полномочия;

а также речь идет о противоправности принятия им порядка работы конкурсной комиссии;

а также проведение конкурса на занятие административных должностей в САП.

На сайте Офиса президента появился комментарий о решении ОАСК. "Позиция президента и Офиса президента Украины относительно конкурса для отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизменна и уже неоднократно озвучивалась. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года. Для этого комиссия имеет все необходимые возможности. По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что конкурсный отбор производился в соответствии с действующим законодательством ", — говорится в сообщении.

Также в ОП подчеркивают, что это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано на соответствие требованиям закона и только после этого можно будет делать основательные выводы. Но добавили, что в Офисе президента "ожидают успешное завершение как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя" и "не видят оснований для затягивания конкурса".

Следует отметить, что избрание председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры было фактически одним из обещаний президента Владимира Зеленского. Об этом говорилось в совместном заявлении о стратегическом партнерстве США и Украины, опубликованном от 1 сентября 2021 года. Однако этого до сих пор не произошло.

В то же время, в ЕС заявили, что Комиссия по назначению главы САП должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. В Евросоюзе подчеркнули, что от действий комиссии будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.