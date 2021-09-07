В странах Западной Европы заболеваемость лимфомами составляет около 12-15 случаев на 100 тысяч населения в год.
10 сентября 2021 года по случаю Всемирного дня борьбы с лимфомами ВОО «Ассоциация помощи инвалидам и пациентам с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями» и Национальный институт рака приглашают Вас принять участие в пресс-конференции.
Тема: «Объединение усилий медицины и пациентов по предупреждению, выявлению и лечению лимфом»
Вопросы, которые будут освещены на пресс-конференции:
- достижения и перспективы диагностики и терапии лимфом в Украине;
- пути и успехи развития проекта трансплантации костного мозга в Украине;
- меры по повышению онкологической настороженности семейных врачей;
- вопрос доступа к инновационным методам лечения.
Участники пресс-конференции:
- Шипко Андрей Федорович — д.мед.наук, и.о. директора Национального института рака;
- Крачок Ирина Анатольевна — д-р мед. наук, профессор, заведующий научно-исследовательского отделения химиотерапии гемобластозов и адьювантных методов лечения НИР;
- Юрчишина Валентина Ивановна — Глава ВОО «Ассоциация помощи инвалидам и пациентам с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями" (АПИПХЛПЗ)
- представитель Министерства здравоохранения Украины;
- Гудзь Лилия — представитель Национальной службы здоровья Украины;
- пациенты, которые преодолели болезнь.
Для аккредитации обращаться к Юрчишиной Валентине, тел. 067489 52 87, assoc_lympho @ uk r.net
Место проведения: Национальный институт рака (актовый зал), г. Киев, ул. Ломоносова, 33/43, (ст. м. Васильковская).
Дата проведения: 10 сентября 2021 года.
Время проведения: 11:00. Начало аккредитации прессы в 10:45.
Организаторы: ВОО «Ассоциация помощи инвалидам и пациентам с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями» и Национальный институт рака Украины.
В странах Западной Европы заболеваемость лимфомами составляет около 12-15 случаев на 100 тысяч населения в год. По данным канцер-реестра Украины, на учете 2020 года находится 54 760 чел.: лейкемия – 20 49, неходжкинская лимфома - 15446, лимфомы Ходжкина - 15018, множественная миелома - 3805.
Врачи утверждают: сегодня рак излечим! Во многих случаях смертности можно предотвратить, если использовать главное оружие в борьбе с этим недугом — своевременную диагностику и необходимое лечение.