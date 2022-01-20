Очень милые и доверчивые: в Киеве на Оболонской набережной появились белые лебеди (фото)

Покормить птиц, количество которых увеличивается ежедневно, приходят сотни местных жителей.
В Киеве на Оболонской набережной появились белые лебеди.
Об этом сообщила киевлянка Ирина Колесникова и опубликовала фото величественных птиц в сообществе "Оболонский район Киева".
По ее словам, Оболонская набережная на территории парка "Наталка" превратилась в настоящее лебединое царство.
"Лебединое царство на Оболони в Киеве. Такие красивые, величественные, грациозные, и при этом очень милые и доверчивые. Даже позируют…", — написала Ирина.
Лебеди совсем не боятся людей и подходят к ним.
Местные жители говорят, что количество лебедей на берегу увеличивается почти каждый день. Сейчас их более трех десятков. Наверное, птицы прилетают потому, что их постоянно подкармливают посетители парка.
Кроме лебедей в заливе можно увидеть чаек, уток и голубей, которые тоже слетаются угоститься.
Чем кормить лебедей
Чем лучше кормить лебедей, рассказал ТСН.ua смотритель приюта для лебедей в Межигорье Сергей Григорьев.
"Зимой лебедей лучше кормить цельным зерном кукурузы, пшеницы, овса. Зерно должно быть без плесени, не повреждено насекомыми и грызунами. Без сильного неприятного запаха. Как дополнительный, но не основной корм, можно давать нарезанные листья капусты белокочанной, пекинской, салат. Чем-то другим лучше не кормить", - подчеркнул он.
Напомним, в столичном парке "Отрадный" заметили лису, она купалась в снегу и играла с собаками, которых выгуливают местные жители.
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