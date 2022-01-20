Очень милые и доверчивые: в Киеве на Оболонской набережной появились белые лебеди (фото)

Очень милые и доверчивые: в Киеве на Оболонской набережной появились белые лебеди (фото)

Покормить птиц, количество которых увеличивается ежедневно, приходят сотни местных жителей.

В Киеве на Оболонской набережной появились белые лебеди.

Об этом сообщила киевлянка Ирина Колесникова и опубликовала фото величественных птиц в сообществе "Оболонский район Киева".

По ее словам, Оболонская набережная на территории парка "Наталка" превратилась в настоящее лебединое царство.

"Лебединое царство на Оболони в Киеве. Такие красивые, величественные, грациозные, и при этом очень милые и доверчивые. Даже позируют…", — написала Ирина.

Лебеди совсем не боятся людей и подходят к ним.

Местные жители говорят, что количество лебедей на берегу увеличивается почти каждый день. Сейчас их более трех десятков. Наверное, птицы прилетают потому, что их постоянно подкармливают посетители парка.

Кроме лебедей в заливе можно увидеть чаек, уток и голубей, которые тоже слетаются угоститься.

Чем кормить лебедей

Чем лучше кормить лебедей, рассказал ТСН.ua смотритель приюта для лебедей в Межигорье Сергей Григорьев.

"Зимой лебедей лучше кормить цельным зерном кукурузы, пшеницы, овса. Зерно должно быть без плесени, не повреждено насекомыми и грызунами. Без сильного неприятного запаха. Как дополнительный, но не основной корм, можно давать нарезанные листья капусты белокочанной, пекинской, салат. Чем-то другим лучше не кормить", - подчеркнул он.

Напомним, в столичном парке "Отрадный" заметили лису, она купалась в снегу и играла с собаками, которых выгуливают местные жители.

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