РФ ударила по объектам «Нафтогаза»: разрушено критически важное оборудование

Пожарные. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Агрессорка Россия третьи сутки подряд бьет по объектам НАК «Нафтогаз». Утром 19 мая под ударом БпЛА была критическая инфраструктура Черниговской области.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Враг нанес удары сразу по нескольким объектам газовой инфраструктуры на Черниговщине. Последствия атаки и масштабы повреждений уточняются», — говорится в сообщении.

В результате попадания дронов на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования.

По данным «Нафтогаза», обошлось без пострадавших. Персонал одного объекта, который атаковали россияне, эвакуировали.

Атаки на объекты «Нефтегаза»

Ночью 18 мая РФ ударила по объектам «Нефтегаза» в Днепропетровской области. В частности, дронами была атакована АЗС UKRNAFTA. Из-за «прилета» помещение автозаправки и оборудования полностью уничтожено. Травмы получили две работницы.

Вечером того же дня РФ вторично за сутки атаковала объекты «Нефтегаза» на Днепропетровщине. Россияне ударили тремя баллистическими ракетами по активам НАК.

Дата публикации 09:10, 19.05.26

