Сколько баллистических ракет РФ может запускать ежемесячно: разведка назвала цифру

Ракетный удар. / © Associated Press

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Российская Федерация способна применять во время атак по Украине до 100 баллистических ракет в месяц, сохраняя при этом постоянный уровень их запасов.

Об этом говорится в ответе Главного управления разведки по запросу «УП».

По данным украинской разведки, в 2026 военно-промышленный комплекс России планирует поставить до 700 баллистических ракет 9М723 в ОТРК «Искандер» — столько же, как и в прошлом. Ежемесячные темпы производства этого вооружения остаются на уровне 55-60 единиц.

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Более чем в два раза российская армия нарастила производство ударных ракет РМ-48У до ЖРС типа С-300ПМ/С-400. Их захватчики используют для ударов по наземным целям.

В этом году запланирован выпуск более 480 таких ракет, тогда как в 2025 году этот показатель составил более 200 единиц. Ежемесячные темпы их производства составляют до 50 штук.

Кроме того, страна-агрессорка также планирует поставить до 60 гиперзвуковых аэробалистических ракет «Кинжал».

«Учитывая такие темпы производства баллистических ракет, противник ежемесячно может применять до 100 таких ракет для поражения объектов на территории Украины, сохраняя в то же время устойчивый уровень их запасов», — отметили в ГУР.

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Напомним, во время массированной атаки ночью против 2 июня армия РФ нанесла удары гиперзвуковыми ракетами «Циркон», выпустив восемь воздушных целей по Киеву. Перехватить их не удалось, потому что большинство существующих систем ПВО просто не способны сбивать цели такого типа.

По данным разведки, в России выпускают около десяти таких ракет в месяц. За последние годы россиянам удалось накопить более 200 единиц ракет «Циркон».

Дата публикации 23:38, 02.06.26 Количество просмотров 54 Внимание! Новая тактика обстрелов! Будут по несколько дней подряд?!

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