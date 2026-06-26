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В Украине объявлена воздушная тревога: РФ запустила баллистику (карта)
Во время воздушной тревоги россияне запустили баллистическую ракету.
Утром в пятницу, 26 июня, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!», — предупредили военные.
Стало известно о пуске баллистической ракеты в направлении Полтавской области.
Мониторы до начала тревоги информировали о том, что зафиксирована активность пусковых установок (ОТРК/ЗРК) на территории Курской области.
Карта тревог
Заметим, «покраснело» большинство регионов Украины. Сирены не раздаются только в Одесской области и в западных областях.
Напомним, вечером 25 июня в Киеве и областях объявили воздушную тревогу. В столице раздались взрывы. оккупанты ударили баллистикой. Обломки сбитых ПВО воздушных целей рухнули в Дарницком районе.
Уже ночью Россия запустила БпЛА и снова ударила баллистикой. Под прицелом оказалась Полтавская область. В частности, в Кременчуге раздались взрывы.
Воздушные силы отчитываются, что ночью российские войска запустили семь баллистических ракет «Искандер-М» и 189 ударных дронов. ПВО обезвредило три ракеты и 174 беспилотника. В частности, произошли прилеты четырех Искандеров и 11 БпЛА.