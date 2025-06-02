В ВСУ сообщили, чем обернется оккупация Юнаковки на Сумщине

Война. / © Associated Press

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Армии РФ удалось продвинуться вглубь Сумской области на 6-7 км, о фронте – фронте около 15 км.

Об этом заявил руководитель прессслужбы бригады "Сталевий Кордон" Иван Шевцов в эфире телеканала "Новости.Live".

По его словам, россияне пытаются продвигаться в сторону Сум. Захват Юнаковки, расположенной близко к областному центру, позволит армии РФ совершать более прицельные обстрелы города.

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"Если враг займет Юнаковку, то город Сумы окажется непосредственно под угрозой", - подчеркнул военный.

Шевцов считает, что так называемая "буферная зона", о которой заявляют в Москве, это призрачное явление. Ее нигде не будет, говорит он, потому что с точки зрения кафиров это просто зона боевых действий.

"Буферная зона - это та же линия столкновения, на которой будут постоянно идти бои. Она будет продвигаться пока враг полностью не захватит определенную территорию. У россиян есть намерение не просто зайти и создать так называемую "буферную зону" в 20-30 км, а полностью захватить Сумскую область, так же как и Харьковскую и другие области".

Напомним, пограничники подчеркивают, что наступление в Сумской области продолжается. Войска РФ продолжают направлять группы пехоты на территорию Украины в пределах Юнаковской и Хотинской общин.

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Впрочем, говорит экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, по состоянию на данный момент оккупационная армия не имеет возможности дойти до города Сумы. РФ сейчас не хватает резервов "по всем фронтам".

Отметим, что немецкое издание BILD шокировало заявление о том, что только за прошлую неделю россияне смогли оккупировать 18 украинских населенных пунктов. В частности, три в Сумской области.

Дата публикации 09:03, 31.05.25 Количество просмотров 51 8 попаданий в Харькове! Погибший ребенок – на Запорожье! Последствия ночных атак