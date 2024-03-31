1 апреля — какой церковный праздник, почему на Марии хлеб нельзя резать ножом

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

1 апреля, в православном календаре день памяти Марии Египетской. Известна также как Преподобная Мария. Она одна из самых известных фигур в христианской истории покаяния. Ее жизнь символизирует превращение от пути к духовному просветлению и святости.

Родилась в конце V века в Александрии, Мария сбежала из дома в возрасте 12 лет и прожила 17 лет в разврате, соблазняя многих молодых людей. Ее жизнь изменилась во время путешествия в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня. Она пыталась войти в Храм Воскресения Христова, но невидимая сила мешала ей это сделать. После молитвы перед иконой Божией Матери, она смогла войти в храм и поклониться Святому Кресту.

После этого она услышала голос, приказавший ей идти за Иордан, где она обретет покой. Мария послушалась и провела остальную жизнь в пустыне, где она вела аскетическую жизнь, молясь и страдая за свои грехи. Она прожила в пустыне 47 лет, из которых 17 лет боролась с искушениями и помыслами о своем прошлом.

Единственным свидетелем ее жизни в пустыне стал иеромонах Зосима, встретивший ее во время Великого поста. Мария рассказала ему о своей жизни и попросила принести ей Святые Христовы Тайны. Зосима выполнил ее просьбу, и когда он вернулся год спустя, он нашел ее мертвой.

Приметы 1 апреля

Народные приметы 1 апреля / Фото: Pexels

На небе ночью не видно звезд – ждите теплую погоду.

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Что завтра нельзя делать

Наши предки старались в этот день не устраивать громкие вечеринки и не приглашать друзей в гости. Верили, что это плохая примета. Также хлеб на Марии не принято резать ножом, лучше ломать руками. Иначе, можно навлечь на себя беду.

Что можно делать завтра

Существовала интересная традиция: хозяйки в этот день начисто вымывали входную дверь, а потом над ней вешали подкову рожками вверх. Это защищало от злых духов.

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