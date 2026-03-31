Завтра, 1 апреля, в православном календаре день памяти преподобной Марии Египетской. Преподобная Мария Египетская — одна из самых известных святых христианской традиции, символ глубокого покаяния, духовного преображения и суровой аскезы. Ее жизнь стала ярким примером того, как человек, даже после долгой жизни во грехе, может найти путь к Богу через искреннее раскаяние и духовное уединение.

Мария родилась, вероятно, в Египте в IV веке. В молодости она жила развратной жизнью, предаваясь земным наслаждениям и втягивая во грех многих людей. Она долго следовала за суетными стремлениями мира, не задумываясь о вечной судьбе своей души. Ее сердце оставалось пустым и жаждущим, пока Божья благодать не изменила ее жизнь навсегда.

Поворотным моментом в жизни Марии стало путешествие в Иерусалим, где она пыталась попасть в храм Гроба Господня. Когда праздники попытались пройти через ворота храма, невидимая сила остановила ее: она не смогла ступить на святую землю. Это побудило Марию глубоко задуматься о своей жизни и осознать всю тяжесть грехов. В тот момент она искренне покаялась и пообещала посвятить всю свою жизнь служению Богу.

Мария отправилась в пустыню Иорданскую, где прожила около 47 лет в строгой аскезе. Она питалась хлебом и водой, постоянно молилась и вела борьбу с чувственными соблазнами. В пустыне ее единственным товарищем стал святой Зосима, монах, приносящий ей Святое Причастие и видел ее духовные подвиги.

Приметы 1 апреля

Если на 1 апреля тепло и солнечно — лето будет жарким и сухим.

Холодный, ветреный день сулит позднюю весну и затяжную прохладу.

Дождь или снег 1 апреля — знак того, что лето будет дождливым и урожайным.

Что завтра нельзя делать

В день памяти преподобной Марии Египетской по древним поверьям не стоит переедать — чрезмерное питание может принести негативную энергию. Также не рекомендуют убивать пауков, ползающих у входа в дом, ведь они считаются охранниками домашнего уюта и оберегают жилье от проблем.

Что можно делать завтра

Мария Египетская считается покровительницей кающихся. В этот день православные обращаются к святой с молитвой, прося сил для борьбы с собственными грехами, прощения, а также благословения на чистоту, верность и духовную дисциплину. По народным традициям, в Марьин день полезно тщательно вымыть входную дверь и повесить на нее подкову. Считается, что это не только очищает дом от негатива, но и предохраняет его от зла и нечистой силы.