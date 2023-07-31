1 августа – какой церковный праздник в православном календаре

1 августа в православном календаре день памяти святой Емилии. Когда-то жила молодая женщина по имени Емилия. Она была известна своей добротой, милосердием и проницательными снами. Однажды ночью, когда луна светила над городом, Емилия заснула и увидела во сне великолепного Ангела. Он был ярким и волшебным, имея крылья, сияющие как звезды.

Ангел улыбнулся Эмилии и сказал: "О, Эмилия! Ты избрана, чтобы дать миру новый свет. Твоя дочь, которую ты родишь, должна носить имя Фекла. Она станет источником надежды и любви для всех вокруг. Ее душа будет сиять как звезда, а ее добрые поступки оселят землю».

Проснувшись, Емилия чувствовала, что этот сон был не просто выдумкой ее воображения. Она верила в силы небесные и свое предназначение. Через некоторое время она действительно родила дочь и дала ей имя Фекла. Девочка вырастала в разумную, милосердную и преданную помощи людям личность.

Фекла стала большой надеждой для своего города, она заслужила любовь и уважение всех знавших ее. Ее доброта и милосердие превратили город, и он стал местом, где царило согласие и любовь. Люди вспоминали о предсказании Ангела и удивленно верили в Емилию, как сбывшиеся световодцы стихи.

Церковный праздник 1 августа – день памяти Макрины Младшей

Преподобная Макрина была сестрой трех известных святых: Василия Великого, Григория Нисского и Петра Севастийского. Она родилась в 324 году в Кесарии Каппадокийской, в состоятельной и благочестивой семье. Она получила глубокое христианское воспитание от своей бабушки, также именуемой Макриной, и своей матери Эмелии. Она изучала Псалтирь и другие книги Священного Писания, а также разные гуманитарные науки. Она также занималась домашним трудом, особенно ткачеством и вышиванием.

Она была назначена к замужеству в 12-летнем возрасте, но ее жених умер перед свадьбой. После этого Макрина посвятила свою жизнь Богу и совершила обет девства. Когда умер отец, она помогала матери управлять домом и воспитывать младших братьев. Она оказала большое влияние на их духовную формацию, особенно на Василия, который покинул свою светскую карьеру и стал монахом, а затем епископом.

Около 357 года Макрина вместе с матерью и служанками переехала в деревню Аннезис, где они основали женский монастырь. Макрина стала настоятельницей этого монастыря, позже получившего название василианок. Она пропагандировала аскетическую и киновойную жизнь, основанную на правилах своего брата Василия. На втором берегу реки Ирис Василий построил мужской монастырь, где жили Петр и Григорий. Это была одна из первых моделей двойного монастыря в Церкви.

Макрина умерла в 380 году после продолжительной болезни. Ее последний разговор с Григорием Нисским описан в его произведении "Жизнь Макрины". Она была похоронена рядом со своими родителями в церкви 40 севастийских мучеников.

Приметы 1 августа

Народные приметы 1 августа / Фото: Pexels

Солнечный и теплый день, значит "бабье лето" будет длинным.

Если погода сырая, ждите хорошего урожая.

Жара 1 августа указывает, что еще шесть недель будет засуха.

Что завтра нельзя делать

Среди наших предков существовало поверье, что нельзя оставаться в этот день неухоженным, поэтому пытались надеть все новое и чистое. Не стоило поднимать вещи с земли, одалживать или брать взаймы деньги. Это может привести к нищете. А вот Церковь запрещает ругаться, ссориться, злословить.

Что можно делать завтра

В этот день в старину проводили разные обряды, чтобы в доме водились деньги. А мужчины затемно шли на рыбалку, но не все возвращались с уловом. Нужно было оставаться у водоема как можно дольше.

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