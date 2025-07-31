Церковный праздник 1 августа / © Фото из открытых источников

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В народе его часто связывают с Первым Спасом или Медовым Спасом, ведь в этот день также начинается Успенский пост и празднуют освящение меда.

Праздник имеет византийское происхождение и был установлен в Константинополе примерно в IX веке. Его связывают с традицией выносить крест Господень на улицы города для поклонения. Именно в августе в Византии часто вспыхивали эпидемии и другие заболевания, связанные с летней жарой. Чтобы уберечь город, честный крест выносили из императорской сокровищницы в храм Святой Софии, а затем в крестном шествии несли городом для освящения воды и отгонки злых сил.

Церковный праздник 1 августа — день памяти святых мучеников Макавейских

Это семь братьев, их мать Соломония (или Саломия) и учитель и наставник Елеазар, пострадавших за веру в Единого Бога в середине II века до нашей эры. Их мученичество описано во 2-й книге Макавеев, и они являются одними из немногих восточных христианских святых иудейского происхождения, почитаемых в христианстве.

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События происходили в эпоху жестоких гонений на иудеев во времена эллинистического царя Антиоха IV Епифана, правителя Сирии из Селевкидской династии (175–164 гг. до н.э.). Антиох стремился насадить языческую греческую религию и запретить иудеям соблюдать закон Моисея. Елеазару было больше 90 лет. Его заставляли есть свинину, чтобы публично попрать Закон Божий. Он отказался и сознательно принял мученическую смерть, избрав верность Богу, чтобы быть примером молодежи.

Вскоре после казни Елеазара привели семерых братьев, вероятнее всего — подростков и юношей вместе с матерью. Их также заставляли есть запретную пищу (свинину). Каждый из братьев решительно отказался и мужественно принял страшную пытку и мученическую смерть.

Приметы 1 августа

Народные приметы 1 августа / © Pixabay

Какой день на Первого Спаса — такая и осень будет.

Роса обильная утром — до погожого дня. Если росы нет — ждали дождя.

Пчелы не летят в поле — будет ненастье.

Что завтра нельзя делать

Этот день не предназначен для тяжелого физического труда — его следует посвятить молитве, тишине и благодарности. Исключение составляют только пчеловоды: им разрешено трудиться, чтобы собрать мед нового урожая.

Что можно делать завтра

На праздник Медовый Спас в церкви освящают букеты лечебных трав и головки мака (“маковийчики”), а также первый урожай меда в этом году. Позже эти букеты ставят в доме и хранят до следующего года, чтобы защитить жилище от злых людей. Каждый в семье должен съесть ложечку освященного меда. Наши предки верили, что это принесет здоровье.

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