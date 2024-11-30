1 декабря — какой церковный праздник, что нельзя делать в Наумов день, чтобы не потерять память

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 1 декабря, в православном календаре день памяти святого пророка Наума. Святой пророк Наум – один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета, чьи пророчества стали частью Книги Наума в Библии. О его жизни известно очень мало и большинство информации базируется на вере и исторических традициях. Наум был пророком, вероятно, родом из города Элькоша (или Аскоша), который находился в регионе, теперь соответствует южному Израилю или северному Ираку. Он жил и предсказывал в период около 7 века до нашей эры, вероятно, во время правления ассирийцев.

Книга Наума состоит из трех глав и является сугубо явлением о падении Ассирии, в частности ее столицы Ниневии. Пророк Наум пророчествовал наказание для этого великого города за его грехи, несправедливость и жестокость, проявлявшуюся в империалистической политике ассирийцев.

Приметы 1 декабря

Народные приметы 1 декабря / Фото: Unsplash

Ветер дует с северной стороны до морозов.

Снегопад – погода скоро ухудшится.

Услышать, что громко каркают вороны — к метели.

Что завтра нельзя делать

Не стоит в этот день одевать новую шапку, иначе это может привести к потерянию памяти. Не следует читать во время еды, информация не запомнится. Молодым ребятам нельзя есть кашу на завтрак – потому что им будет трудно построить отношения с девушкой.

Что можно делать завтра

Этот день считается благоприятным для домашних дел, вы можете решить вопросы, связанные с мелким ремонтом. Дата также подходит для встреч с родными, друзьями.

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