1 декабря — какой церковный праздник, почему в темное время суток лучше не выходить на улицу

Завтра, 1 декабря, в православном календаре – день памяти святого Наума. Пророк Наум был одним из «малых пророков» Ветхого Завета, жившего в 7 веке до нашей эры в Галилее. Он написал книгу, в которой предусмотрел разрушение Ниневии, столицы ассирийского царства, за ее беззаконие и жестокость. Его пророчество свершилось, когда Ниневию захватили медяне и вавилоняне. На Руси Наума считали покровителем наук и грамоты и в его день родители отправляли своих детей в школу.

Церковный праздник 1 декабря – день памяти Филарета Милостивого

Филарет Милостивый был православным святым, жившим в 8 веке в Византии. Он был известен своей добротой, смирением и милосердием к бедным и страдающим. Он раздавал все свое богатство нищим и служил Богу из всего сердца. Он был дедом Марии, ставшей царицей Византии, и получил от нее новое богатство, которое также раздавал на милостыню. Он умер в монастыре в Константинополе, где его похоронили с большим уважением.

Приметы 1 декабря

Народные приметы 1 декабря / Фото: Pexels

Пушистый снег падает — к плохой погоде.

Низко плывут тучи – скоро похолодает.

Северный ветер — к усилению мороза.

Что завтра нельзя делать

Наши предки прислушивались к кукушке: если она останется в горах, то зима будет ненастной. Иначе все знания развеются, а уговоры не будут иметь силу. В темное время суток пытались не выходить на улицу, верили, что злые силы могут отнять разум и память.

Что можно делать завтра

Святой Наум в древности считался покровителем науки и учения. Поэтому именно в этот день родители молились ему, чтобы их ребенок хорошо учился. Учителей было принято приглашать в дом, дарили вышитое полотенце и угощали куском пирога.

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