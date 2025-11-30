1 декабря— какой церковный праздник, чем в этот день в любом случае нельзя хвастаться

Церковный праздник 1 декабря / © unsplash.com

Завтра, 1 декабря, в православном календаре день памяти пророка Наума. Наум жил и предсказывал примерно в VII веке до н. э., в период после падения и перед гибелью Ниневии. Его деятельность пришлась на время правления ассирийских царей, когда Ассирия была могущественной империей, а Ниневия — ее столицей.

Главной темой его предсказаний было предупреждение о Божьей справедливости и наказание за зло. Из-за своих пророчеств Наум утешал народ Израиля: хотя Ассирия казалась непобедимой, ее жестокость и насилие не останутся безнаказанными. Он изображает Бога как могущественного и справедливого судью, способного наказать врагов и защитить свой народ.

Книга Наума, состоящая из трех глав, отличается яркими метафорами войны, бури и водной стихии, подчеркивающими могущество Божьей мести. В ней пророк показывает, что зло не сможет вечно властвовать, а вера и праведность обретут защиту.

Приметы 1 декабря

Народные приметы 1 декабря

Какая погода 1 декабря, такова будет вся зима.

Сильный ветер — ждите ветреную и снежную зиму.

Вороны громко каркают — будет метель.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям в этот день лучше воздержаться от самовосхваления и похвалы других за достижения в учебе — считается, что после этого знания будут усваиваться гораздо труднее. Также день не советует есть во время чтения или обучения, потому что, по приметам, можно «заесть» разум и помешать концентрации.

Что можно делать завтра

1 декабря верующие обращаются к святому пророку Науму с молитвами о поддержке в трудных обстоятельствах, успехе в учебе и семейных делах. В старину этого дня семьи шли в храм вместе, веря, что молитва в день памяти пророка дарит благословения на обучение и духовный успех для себя и детей.