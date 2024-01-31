1 февраля — какой церковный праздник, почему незамужним девушкам запрещалось гладить уличных кошек

Завтра, 1 февраля, в православном календаре день памяти святого Трифона. Святой мученик Трифон был ранне-христианским святым, пострадавшим за веру в Иисуса Христа во время преследования во время правления императора Деция. Он родился в нищей христианской семье в селе Кампсиде, что в Малой Азии, и отличался даром чудотворения, изгнания бесов и исцеления больных. Однажды он спас свою деревню от голода, уничтожив вредных насекомых, атаковавших хлебные злаки. По легенде, он также изгнал дьявола из дочери римского императора Гордиана III, не преследовавшего христиан, за что получил вознаграждение и почетное звание. Во время гонений на христиан он был арестован. Его подвергли пыткам, но он не отступил от своей веры. Перед казнью он молился Богу, принявшему его душу, еще до того, как Трифону отрубили ему голову. Его святые мощи были перенесены в Иерусалим, а затем в Рим. В настоящее время часть мощей святого Трифона хранится в кафедральном соборе в черногорском городе Которе.

Приметы 1 февраля

Народные приметы 1 февраля / Фото: Pexels

Вечером по земле стелется туман — к солнечной и теплой погоде на следующий день.

Снежит — к сырой весне с ненастной погодой.

На небе ночью много звезд — весна придет поздно.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось ссориться, а также выбрасывать из дома мусор. Считалось, что это принесет несчастья, которые продлятся долгое время. Также нельзя плакать, унывать и жаловаться на судьбу. Незамужним девушкам запрещалось гладить уличных кошек. Было поверье, что тогда их будущий муж будет гулять с другими.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, если в этот день встретить пару воркующих и щебечущих птиц, значит, человека будет ждать любовь. При этом обращали внимание на то, какая это птица. Синички — к веселому и молодому жениху. Сороки означают, что вторая половинка будет болтливой. А ворона указывала на старика суженого.

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