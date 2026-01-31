Церковный праздник 1 февраля / © Фото из открытых источников

Завтра, 1 февраля, в православном календаре день памяти святого мученика Трифона. Трифон родился примерно в III веке в городе Кампсад (современная территория Турции) в семье христиан. Уже с раннего детства проявлял чрезвычайное благочестие и любовь к Богу. С юных лет он посвятил себя молитве, посту и помощи нуждающимся.

Согласно традиции, он был пастухом, следившим стада своего отца, и уже тогда начал проявлять дар исцеления: лечил животных от болезней и приносил людям помощь в разных недугах. Его чудесные способности быстро привлекли внимание окружающих и представителей власти, что привело к конфликтам с язычниками.

Во время правления императора Диоклетиана и преследовавших христиан правителей Трифон был арестован из-за отказа отречься от веры во Христа. Ему предлагали отдать почести языческим богам и принести жертву, но он решительно отказался.

Трифон подвергся многочисленным пыткам, но его вера оставалась непоколебимой. Согласно преданию, его мучители не могли сломить его дух, а сам святой совершал чудеса даже в тюрьме: исцелял больных и отгонял злого духа. В конце концов, Трифон был казнен, и его мученическая смерть стала символом преданности Христу до последней минуты.

Приметы 1 февраля

Народные приметы 2 февраля / © pexels.com

Если 1 февраля сильный мороз, весна будет поздней.

Снег быстро тающий 1 февраля — к урожаю ягод и хлеба.

Дождь в этот день — к богатому урожаю трав и сена.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам, в этот день не стоит покупать ножи и оставлять деньги на столе, иначе можно потерять финансы. Не рекомендуется также держать в сердце негатив или гнев на других, что может привлечь неприятности. Сомнения, жалобы и жалобы на жизнь тоже нежелательны: проблемы будут преследовать дольше, если их усугублять своим вниманием.

Что можно делать завтра

Мученику Трифона в этот день молятся о здоровье, защите от бесов и колдовства, исцелении глаз, а также об охране урожая от вредителей. Святой Трифон считается покровителем семьи и брака: к нему обращаются за миром в семье, счастливыми помолвками и благословениями для счастливых супругов.