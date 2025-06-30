Церковный праздник 1 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 1 июля, в православном календаре день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. Косма и Дамьян — братья, святые врачи, жившие в III—IV веке, известны своей бескорыстной помощью больным и нуждающимся. Их называют бессеребренниками, потому что они не брали плату за лечение, а помогали людям безвозмездно, руководствуясь христианской любовью.

Исторические данные о них несколько различаются, но всеобщая традиция свидетельствует, что братья были врачами в городе Аравия (современная Сирия или Месопотамия). Они учились искусству лечения в Киликии. Впоследствии посвятили себя служению Богу и людям, лечили не только телесные недуги, но и духовные через проповедь Евангелия.

Считаются покровителями врачей, медиков и всех, кто посвящает жизнь лечению и помощи другим. Святые Косма и Дамьян стали символом милосердия, бескорыстия, призвания медиков служить людям не за деньги, а по призванию души. Они вдохновляют и сегодня многих медицинских работников и паломников.

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Приметы 1 июля

Народные приметы 1 июля / © unsplash.com

Если на Косму и Даменная ясная погода — будет сухой и теплый июль.

Утром 1 июля — к дождям в ближайшее время.

Если ветер с юга или юго-запада — жди теплую и сухую погоду.

Что завтра нельзя делать

В народе считают, что в этот день не стоит жаловаться на жизнь — это привлечет неудачи. Также не рекомендуется делать большие покупки, потому что они могут оказаться неудачными. Зависть в этот день строго-настрого запрещена: если позволить себе завидовать, успех в собственных делах вряд ли придет.

Что можно делать завтра

Косма и Дамиан при жизни были знатоками медицины и обладали удивительной способностью творить чудеса, поэтому к святым обращаются с молитвами об исцелении от любых недугов.