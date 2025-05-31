Церковный праздник 1 июня / © pixabay.com

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Завтра, 1 июня, в православном календаре день памяти святого мученика Юстина Философа и других. Родился в 100 году в городе Флавиада Неаполь в Палестине. Воспитывали его в традициях эллинской культуры, а потому с раннего детства Юстин ушел в мир античной философии. Он изучал разных философов, но так и не мог найти ответы на свои вопросы.

Однажды Юстин встретился с христианским старцем, и эта встреча стала поворотным моментом в его жизни. Он узнал об учении Иисуса Христа и вскоре принял крещение. Обратившись, Юстин не отказался от звания философа, а уехал в Рим, где открыл свою школу. Там он проповедовал, писал произведения и выступал из кафедры.

Приблизительно в 165 году его и некоторых его учеников схватили. Произошло это во время правления императора Марка Аврелия. Их долго пытали, заставляя отказаться от христианства и принять язычество. Однако Юстин твердо заявил, что не отречется от Христа. Их казнили обезглавлением.

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Приметы 1 июня

Народные приметы 1 июня / © unsplash.com

Утро ясное к погожому и теплому лету.

Дождь — ждите дождливое и сырое лето.

В воздухе летает много паутины — лето будет теплым и длинным.

Что завтра нельзя делать

Церковь напоминает, что в этот день не следует заниматься раздором, сплетнями, ссорами, грубостью или завистью. Нельзя оставлять близкого человека без поддержки. Также, по народным поверьям, это неблагоприятный день для того, чтобы ставить во дворе забор. Можете навлечь пожар.

Что можно делать завтра

1 июня считается благоприятным днем для ведения огородных работ, поэтому можете смело высаживать овощи, сеять, копать или сапать сорняки. Также разрешается наводить порядок в доме и собирать лекарственные травы. Наши предки верили, что они в этот день обладают особой целительной силой.