1 марта – какой церковный праздник, с чем ассоциировался первый день весны у наших предков

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 1 марта, в православном календаре день памяти святой преподобной мученицы Евдокии. Святая преподобномученица Евдокия жила во II веке в городе Гелиополе (Сирия). Ее жизнь является примером глубокого духовного преображения: от греховной жизни к святости и мученическому подвигу.

Евдокия была язычницей и вела роскошную жизнь, зарабатывая большие деньги благодаря своей красоте. Она была куртизанкой и имела значительные богатства, но внутренне не обретала подлинного счастья.

Однажды в ее доме остановился монах-старец по имени Герман. Ночью Евдокия услышала, как он читает Священное Писание, и заинтересовалась. Утром она начала разговор с монахом, и тот рассказал ей о Христе, покаянии и вечной жизни. Особенно ее поразили слова о Страшном Суде и возможности спасения души через веру и покаяние.

Глубоко умиленная, Евдокия решила изменить свою жизнь. Она приняла святое крещение и раздала все свои богатства бедным. Потом пошла в монастырь, где ревностно несла монашеский подвиг, постилась, молилась и совершала много добрых дел.

Благодаря своей духовной силе и мудрости Евдокия впоследствии стала настоятельницей монастыря. Бог даровал ей дар чудотворения: она исцеляла больных, изгоняла бесов и даже воскрешала умерших.

Ее слава дошла до правителя города, и язычники стали обвинять ее в колдовстве. Евдокию неоднократно пытались заставить отречься от веры во Христа, но она твердо стояла в своей вере.

Во время гонений на христиан, вероятно при правлении императора Траяна или Адриана (конец I – начало II века), Евдокию схватили и жестоко пытали, пытаясь заставить поклониться языческим богам. Однако она оставалась непреклонной. В конце концов, ей был вынесен смертный приговор – отсечение головы мечом.

Приметы 1 марта

Народные приметы 1 марта / Фото: Unsplash

Если дождь – лето будет мокрым.

Если день тёплый – год будет урожайным.

Если мороз – еще 40 дней будет холодно.

Что завтра нельзя делать

Нельзя ругаться и ссориться – иначе весь год будешь жить в раздоре. Нельзя стирать и белить дом – чтобы не смыть благосостояние. Нельзя рубить деревья – чтобы не разгневать весну, еще не успевшую наполнить землю соками. Нельзя убивать птиц – считалось, что птицы приносят весну, и если их задеть, то год будет несчастлив.

Что можно делать завтра

По поверьям, в ночь на 1 марта ведьмы собирали росу, чтобы наслать болезни на скот и людей. Чтобы защититься, хозяева окропляли двор освященной водой или втыкали в землю освященную веточку ивы. В этот день девушки гадали на долю, бросая в воду пшеничные зерна – если зерно тонет, то год будет тяжелым, а если держится на поверхности – будет счастлив. Люди верили, что с этого дня начинает таять снег, прилетают первые птицы, а медведи просыпаются от зимней спячки.

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