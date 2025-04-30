Церковный праздник 1 мая / © Фото из открытых источников

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Завтра, 1 мая, в православном календаре день памяти святого пророка Иеремии. Святой пророк Иеремия — одна из самых трагических и одновременно величайших фигур в ряде ветхозаветных избранников Божьих. Его жизнь стала живым олицетворением жертвенного служения истине во время духовного упадка, национальной катастрофы и цивилизационного излома. Это был пророк, стоявший на грани эпох, свидетель падения Иудейского царства, предвестник нового духовного союза между Богом и человеком.

Родившийся в священническом роде, в городе Анатоте, близ Иерусалима, Иеремия еще с юности был назначен Господом на пророческое служение. Божье призвание, которое он принял в 627 году к Рождеству Христову, наполнило его жизнь глубоким смыслом, но и непрерывными страданиями. Еще юношей он услышал слово Божие, навеки определившее его путь: не быть ни знатным, ни могучим, а быть голосом Божьей воли среди отступнического народа.

Иеремия действовал в то время, когда Иудея стояла перед катастрофой. Его голос звучал во время правления нескольких царей — от праведного реформатора Иосии до последнего иудейского властителя, царя Седекии. Он не просто обличал моральное и религиозное растление — он предупреждал о Божьей каре: разрушение Храма, падение Иерусалима, вавилонский плен.

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Народ и вожди в большинстве своем не принимали его слов. Его обвиняли в измене, преследовали, арестовали, избивали, презирали. Царь Иоаким, разгневанный Божьим посланием, публично сжег его свиток. Но Иеремия не смолк. Его сердце пылало от боли, но не изменяло правде. Он стал символом верности Богу даже тогда, когда мир вокруг рушился.

По велению Господа, пророк остался без семьи, без отпрысков — его жизнь должна была быть знаком полного посвящения. Он стал отшельником среди людей, внутренне распятым между любовью к народу и Божьей правдой, требовавшей справедливости.

Когда Иерусалим пал и Храм был уничтожен в 586 г. до Р. Х., Иеремия остался среди остатков разрушенного общества. Впоследствии его насильно вывезли в Египет, где, по церковному преданию, он принял мученическую смерть — забитый камнями отступниками, которых он к последнему призывал к покаянию.

Несмотря на горечь своих предсказаний, Иеремия был не только вестником гнева. Он стал пророком надежды. Именно ему Господь открыл тайну будущего Нового Завета, написанного не на камне, а в сердцах человеческих. Его слова — “Я дам вам новое сердце…” — стали предвестником евангельской эпохи.

Приметы 1 мая

Народные приметы 1 мая / © unsplash.com

Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то будет хорошая погода.

1 мая холодно, к концу мая будет прохладно.

Ветер с юго-запада на 1 мая — на тепло и хорошую погоду.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается ссориться, сердиться, унывать, тратить время и заниматься беззаботными развлечениями.

Что можно делать завтра

По народным приметам, 1 мая идеальное время для посадки рассады и посева, поскольку верят, что все, что посадишь, даст богатый урожай. Также этот день благоприятен для общей уборки в доме.