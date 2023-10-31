1 ноября — какой церковный праздник, почему нельзя выливать воду после купания младенца на улицу

Завтра, 1 ноября, в православном календаре день памяти Космы и Дамиана. Косма и Дамиан были братьями-близнецами, жившими в III веке и служившие христианскими мучениками. Они были известны как врачи-бессеребряники, которые лечили больных бесплатно и творили чудеса. За свою веру они были казнены мечом по приказу римского императора Диоклетиана. Их почитают в качестве покровителей врачей, аптекарей, больных и животных.

Церковный праздник 1 ноября – день памяти мученика Ерминингельда

Ерминингельд был сыном византийского императора Юстиниана I и его супруги Феодоры. Он родился в 518 году и был назначен соправителем империи от 527 года. Он был поборником православной веры и противостоял монафизитам, отвергающим халкедонский символ веры. В 540 году он женился на Евдоксии, дочери франкского короля Теодеберта I. Однако брак был несчастлив, и Ерминингельд стремился стать монахом. В 548 году умерла его мать Феодора, и он получил разрешение от своего отца поступить в монастырь. В том же году он стал священником.

В 552 году Юстиниан I умер, и на престол сел его племянник Юстин II, являвшийся монафизитом. Он пытался заставить Ерминингельда принять его учение, но тот отказался. Тогда Юстин II приказал убить Ерминингельда, который был приговорен к смертной казни за измену. 556 Ерминингельд был казнен в своей келье мечом. По легенде, перед смертью он просил Бога прощения за своего палача и передал ему свою книгу псалмов.

Приметы 1 ноября

Народные приметы 1 ноября / Фото: Pexels

Утром небольшой мороз – холода еще придут не скоро.

Озера и реки сковал лед — уже не будет потепления.

На деревьях все еще есть желтые листья — зима будет долгой.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось ссориться, злословить и обманывать других. Если начать любой конфликт, он будет продолжаться очень долго. Если даете подаяние, нельзя смотреть в глаза человеку, который его просит. Также запрещается выливать воду, в которой купали младенца, на улицу. Считалось, что иначе ребенок вырастет слабо и будет часто болеть.

Что можно делать завтра

Принято было в этот день проявлять щедрость. Разрешалось заниматься любой работой по дому. Женщины обычно шили, вязали, занимались рукоделием. А еще готовили разнообразные блюда с курицей. Считалось, что если съесть куриное сердце, весь год будешь здоровым.

Читайте также: