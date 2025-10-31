Церковный праздник 1 ноября / © unsplash.com

Завтра, 1 ноября, в православном календаре день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. Святые Косма и Дамьян — известны в христианстве как чудотворцы и бессеребряные, то есть врачи, лечившие людей бесплатно ради Бога. Их чествуют и Восточная, и Западная церкви, особенно в православии и католицизме. Считаются покровителями врачей, больных и всех, кто занимается милосердием.

Святые родились в III веке в городе Аравии Ликийской (ныне часть Турции). Они были братьями и приняли христианскую веру. Косма и Дамьян были врачами, известными своим мастерством. Они отказывались брать плату за лечение, чем и заслужили название “бессеребрянниками”. Они лечили людей не только телесно, но и духовно, проповедуя христианскую веру. Часто их исцеление сопровождалось чудесами: они исцеляли слепых, парализованных, больных тяжелыми недугами.

Время жизни и служение святых приходится на период гонений на христиан при императоре Диоклетиане (начало IV века). Они не отказались от веры во Христа и продолжали лечить и проповедовать. Их казнили путем избиения и обезглавления. После смерти их мощи стали местом паломничества и источником чудесного исцеления.

Приметы 1 ноября

Народные приметы 1 ноября / © unsplash.com

Утренний иний или туман — к ясной и морозной погоде.

Ясное небо утром — холодная зима и снежная, крепкие морозы.

Облака на закате — снег в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным приметам не следует отказывать в помощи нуждающимся, нельзя опускать руки в уныние и поддаваться сумму. Следует особо следить за финансами: избегать необдуманных расходов и расточительности, ведь легкомыслие в деньгах может привести к бедности и материальным трудностям.

Что можно делать завтра

В православный праздник сегодня обращаются к святым Косме и Дамиану с молитвами и просьбами, ведь они считаются покровителями врачей и всех, кто посвящает себя лечению. По преданию, святые исцеляли не только людей, но и животных, поэтому их уважают также как защитников домашнего скота и птиц. К Косме и Дамиану молятся о здоровье и выздоровлении от любых недугов, о благополучии в семейной жизни, незамужние девушки просят о добром и надежном мужчине, а также обращаются к святым за поддержкой в учении и делах, требующих ума и терпения.