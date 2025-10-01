- Дата публикации
1 октября 2025 года — Покров Пресвятой Богородицы: поздравления, открытки
Сегодня украинцы празднуют один из самых больших церковных праздников осени — Покров Пресвятой Богородицы. Не забудьте приветствовать с ним своих родных, друзей и знакомых.
ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе и стихах.
Покров Пресвятой Богородицы: приветствие
Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы Покров Пресвятой всегда оберегал вас и вашу семью, наполнял сердце спокойствием, а дом благополучием и гармонией. Пусть добро и свет сопутствуют каждый ваш день.
Покров Пресвятой на пороге,
Пусть Господь всегда в пути
Хранит вас и ваших родных,
Дарит мир и дни счастливые.
С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю веры, надежды и любви на каждом шагу жизни. Пусть Матерь Божия всегда прикрывает вас своим святым Покровом, оберегает от невзгод и дарует душевное спокойствие.
Под Покровом Божией Матери
Пусть сердце греет любовь искренняя,
Береги вас от горя и бед,
Несет благословение и мир.
Поздравляю с Пресвятым Покровом! Пусть этот праздник принесет мир в сердце, тепло в семью и свет в вашу душу. Желаю здоровья, счастья и благополучия под надежным Покровом Богородицы.