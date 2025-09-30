Церковный праздник 1 октября / © unsplash.com

Завтра, 1 октября, в православном календаре Покров Пресвятой Богородицы. Покров связан с чудом, которое произошло в Х веке в Константинополе. Во время нападения варваров на город люди молились во Влахернском храме перед иконой Божией Матери. Святая Богородица явилась в видении, простелила над людьми свой покров (омофор) и благословила их, оберегая от врагов. С того времени православные верующие считают, что Богородица всегда покрывает своим покровом людей и всю Церковь. Праздник Покрова — это не только историческая память, но и духовное послание: Богородица всегда рядом, защищает и поддерживает тех, кто искренне молится.

Церковный праздник 1 октября — день памяти святого преподобного Романа Сладкоспевца

Роман родился в середине V века в сирийском городе Эмесе (современный Хомс) в еврейской семье. Несмотря на то, что он не имел музыкального образования и не владел нотной записью, сердце его стремилось служить Богу. Его духовный путь начался с молитвы и покаяния, что привело к глубокой вере и посвящению.

После переезда в Константинополь Роман стал диаконом в храме Святой Софии. Несмотря на отсутствие музыкальных способностей, он преданно служил во время богослужений. Однако его пение не имело особого звучания, и он чувствовал горечь от этого. В отчаянии он молился Богородице, прося помощи. В ответ на его молитвы он получил дар пения, что позволило ему творить величественные церковные произведения.

Роман Сладкопевец стал автором более тысячи гимнов, в том числе кондаков — коротких песнопений, ставших основой византийского церковного пения. Его произведения отличались глубоким духовным содержанием и мелодичностью, что способствовало развитию богослужебной музыки.

Приметы 1 октября

Роса на траве утром — к ясной и теплой погоде.

Утром туман — ожидается сухая и солнечная осень.

Ветер с юга — принесет теплую и мягкую погоду.

Что завтра нельзя делать

В этот день не стоит браться за тяжелую физическую работу — резку, копание, рубку — а также откладывать домашние заботы: стирку, уборку или рукоделие. Народные поверья советуют воздержаться от займа денег — они не приживутся в доме, а также от печали и переживаний. Вместо этого лучше с благодарностью обратиться к Богородице и Богу, благодаря всему, что уже есть в вашей жизни.

Что можно делать завтра

По народным обычаям, на Покров незамужние девушки идут в церковь — считается, кто первым поставит свечу, тот и скорее найдет свою судьбу. Обязательно в этот день пекут блины, которыми угощают родных и друзей; говорят, чем больше блинов испекешь, тем больше уюта и тепла будет в доме в течение зимы. Вечером семья собирается за праздничным столом, на котором царит радость и благополучие.