1 сентября — какой церковный праздник, почему следует переезжать в новый дом и следить за птицами

Завтра, 1 сентября, в православном календаре день памяти Симеона Столпника. Он был сирийским христианским монахом, основавшим новую форму аскезы — столпничество. Славился тем, что провел на столбе 37 лет в посте и молитве и другими аскетическими подвигами. Он был проповедником, получившим от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предсказывать будущее. Он почитается в лике преподобных в православной и католической церквях.

Симеон родился в поселении Сисан на грани Кирестики и Киликии в христианской семье и в детстве принял крещение. Услышав в храме чтение евангельских блаженств, Симеон попросил стоящего рядом старца разъяснить их содержание и после его проповеди удалился в пустынное место и начал свои аскетические подвиги. Затем пришел в один из монастырей, где через семь дней лежания перед воротами был принят игуменом в число братии и в 18 лет принял монашеский постриг.

В монастыре Симеон носил веревку из пальмовых ветвей, которая врезалась ему в тело и привела к гноению. Игумен посоветовал ему ослабить свою аскезу или покинуть монастырь. Симеон покинул монастырь и поселился на дне безводного колодца, а затем в каменной пещере недалеко от деревни. В период Великого поста он полностью отказывался даже от воды и хлеба, к тому же двадцать дней молился стоя. Его слава распространилась среди людей, которые приходили к нему при духовной поддержке, молитве и благословении. Остерегаясь мирской славы и соблюдая одиночество, Симеон построил столб высотой 4 метра, а затем повышал его, где устроил себе маленькую келью для молитвы.

Церковный праздник 1 сентября – день памяти Иисуса Навина

Иисус Навин был предводителем израильских племен, возглавивший их после смерти Моисея. Он был пророком, получившим от Бога поручение завоевать Ханаан и разделить землю между племенами. Он был также отважным воином, побеждавшим своих врагов с помощью чудес. Он перешел Иордан, разрушил стены Иерихона, остановил солнце и луну и высадил на столбах пять царей ханаанских. Он умер в возрасте 110 лет и был похоронен в Ханаане.

Приметы 1 сентября

Народные приметы 1 сентября / Фото: Pexels

Мухи начали больно кусаться — к ненастью.

Птицы уже улетели на юг – ждите затяжную осень.

Чайки кружат над головой – будут еще теплые дни.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день не стоит путешествовать, потому что поездка может окончиться проблемами со здоровьем и финансами. При уборке в доме нельзя подметать пол, можно "вымести" счастье и любовь. Не выбрасывайте со стола объедки, их лучше отдать нуждающимся.

Что можно делать завтра

В церковном календаре от 1 сентября начинается особый период, называемый Новолетием. Издавна верили, что он наиболее благоприятен для переезда в новый дом или заключения важного соглашения. А еще в народе считали, что в это время нужно венчаться — пара такая проживет долгую, счастливую супружескую жизнь.

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