Церковный праздник 1 сентября

Завтра, 1 сентября, в православном календаре день памяти святого преподобного Симеона Столпника и матери его. Симеон Столпник — один из самых уважаемых раннехристианских подвижников, известный как основатель практики “столбового” аскетизма (столпничества). Родился примерно в 390-390-х годах в городе Сепфора (Галилея), по другим источникам — в Месопотамии. Его родители были набожными христианами.

Симеон отличался необычайной набожностью с ранних лет. Его мать была глубокой верующей, известная своей благочестивостью и строгим соблюдением христианских заповедей. По преданию именно она способствовала духовному формированию сына, воспитывая его в молитвенном и аскетическом духе.

В юности Симеон решил посвятить жизнь полному служению Богу. Сначала он жил как отшельник в пещерах и пустынях, практикуя пост, молитву и строгие ограничения для тела. Наиболее известный его подвиг — столпничество: Симеон поднялся на высокий каменный столб и провел там более 33 лет, практикуя молитву, пост и духовное созерцание. На столбе он почти не спал, не опускался на землю, общался с людьми только по их обращению и молитве.

Его столпничество стало символом крайнего отречения от земных утех и полной преданности Богу. Симеон не только молился, но и наставлял верующих, исцелял духовно и физически, учил терпению и смирению. Его слова и советы вдохновляли многих христиан в Византии и вне ее. Симеон скончался около 459 года.

Приметы 1 сентября

Народные приметы 1 сентября

Утренний туман — к ясной, теплой погоде в день.

Роса обильная и долго не исчезает — на хороший урожай хлеба и фруктов.

Ветер с запада до ясной и теплой погоды.

Что завтра нельзя делать

По старым народным верованиям, сегодня нежелательно давать или ссужать соль — это может принести неприятности. Также не стоит жаловаться на судьбу или жаловаться на жизнь, потому что это может привести к беде.

Что можно делать завтра

В древности 1 сентября всегда праздновали с весельем и богатым угощением. Этот день считается удачным для переездов, а пары, которые совершат помолвку или поженятся 1 сентября, обещают себе длительный и счастливый брак.