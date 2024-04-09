10 апреля — какой церковный праздник, что не стоит делать, чтобы не лить в будущем горькие слезы

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 апреля, в православном календаре день памяти мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зинона, Александра, Феодора и других 33. Мученики Терентий, Африкан, Максим, Помпий, Зинон, Александр, Феодор и другие 33 были христианскими святыми, пострадавшими за веру в ІІІ веке. Они были военными, отказавшимися отдать честь идолам во время правления императора Декия. По легенде, они совершили крестное знамение и дунули на капище, в результате чего идолы упали и рассыпались в прах. Их отвага и вера послужили примером для многих христиан того времени.

Приметы 10 апреля

Народные приметы 10 апреля / Фото: pixabay.com

Уже появились молодые паучки — пришел теплый период года.

С самого утра яркое солнце — нужно начинать работу на огороде.

Туман вокруг солнца во время восхода — летом хорошо уродят фрукты и ягоды.

Что завтра нельзя делать

Запрещалось в этот день устраивать вечеринки и застолья, особенно танцевать. Наши предки приметили, если в этот день наши предки, то в этот день будет идти дождь. Также не стоит предлагать руку и сердце – любимая скоро разлюбит.

Что можно делать завтра

Наши предки старались бодрствовать до самого утра. Верили, если так сделать — то можно получиться "сухим" по любой проблеме. А если все же заснули и вам приснился уже умерший родственник, то это значит, что будете иметь крепкое здоровье.

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