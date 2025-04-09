Церковный праздник 10 апреля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 10 апреля, в православном календаре день памяти святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других. Святые мученики Терентий, Африкан, Максим, Помплий и еще 36 их сострадателей пострадали за свою христианскую веру во время жестоких гонений, имевших место при императоре Диоклетиане. Они стали свидетельством несокрушимой преданности Христу и верности в самых страшных испытаниях.

Терентий был священником, отказавшимся принести жертву языческим богам. Из-за этого его постигли пытки, и в конце концов он был казнен из-за обезглавления.

Африкан — еще один мученик, отказавшийся отречься от своей веры, даже когда ему угрожали смертью. Его стойкость стала примером для других христиан того времени.

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Максим был среди тех, кто выдержал пытку, но не отказался от своей веры во Христа, что привело к его мученической смерти.

Помплий стал жертвой преследований. Он проявил исключительное мужество, не поддавшись соблазнам отречься от веры даже в самые страшные моменты.

36 других мучеников — их имена часто не сохранились в исторических источниках, но они также стали частью этой группы, свидетельствовавшей о своей верности Христу даже в самые жестокие времена.

Эти святые мученики отдали свои жизни во время величайших гонений на христиан, проводимых императором Диоклетианом. Они стали символом несокрушимой веры, и их подвиг до сих пор почитается в христианской традиции, как пример для каждого, кто стремится оставаться верным своей вере, несмотря на испытания.

Приметы 10 апреля

Народные приметы 10 апреля / © Unsplash

Ночью морозит, это может означать, что весна задерживается.

Птицы громко поют и активно суетятся, это предвещает хорошую погоду и здоровый урожай.

Солнце, восходящее 10 апреля без туч, сулит солнечный и теплый день.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня важно избегать определенных негативных поступков: нельзя ссориться, веселиться чрезмерно, обсуждать людей, завидовать, обидно относиться к другим или животным, а также отказывать в помощи или подаянии. Кроме того, народные приметы советуют не использовать острые инструменты как топоры, пилы или ножницы, поскольку это связано с тем, что все святые мученики были казнены с помощью подобных орудий.

Что можно делать сегодня

К святым мученикам обращаются с молитвами об укреплении веры, даре мужества перед испытаниями и опасностями, о прощении грехов, а также об исцелении как тела, так и души. По народным традициям в этот день следует вымыть пол в доме — верится, что это принесет частые и желанные визиты гостей.