10 августа — какой церковный праздник, что нужно делать в этот день, чтобы сохранить красоту и молодость

Что сегодня за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 10 августа, в православном календаре день памяти святого мученика Лаврентия. Он был одним из семи дьяконов Рима, служивших под руководством Папы Сикста II. Он жил в III веке и погиб мученической смертью во время преследований христиан при императоре Валериане.

Лаврентий родился в Испании, но позже переехал в Рим, где стал дьяконом. Его задачей было распределять милостыню среди бедных и заботиться о церковных сокровищах. Он был известен своей преданностью и милосердием.

В 258 году император Валериан издал указ об аресте и казни христианских лидеров. Папа Сикст II был арестован и казнен вместе с несколькими другими диаконами. Лаврентию было поручено передать церковные сокровища властям. Он раздал их бедным и привел к власти нищих, сирот и больных, сказав: "Вот настоящие сокровища церкви".

Разъяренный император приказал истязать Лаврентия. Он был привязан к металлической решетке и сожжен на огне. По легенде, во время пыток Лаврентий сохранял свою веру и даже шутил со своими мучителями, сказав, что одна сторона его тела уже готова и можно возвращать его на другую.

Приметы 10 августа

Народные приметы 10 августа / Фото: Unsplash

Птицы перестали петь — к дождю.

Листья на липе пожелтели — осень придет рано.

Много желудей — к урожайному в следующем году.

Что сегодня нельзя делать

Существовало поверье, что в этот день нельзя ходить босиком по росе, иначе начнут болеть ноги. Наши предки прислушивались к тому, что наши предки в этот день предсказывали, что наши предки в этот день не будут.

Что можно делать сегодня

Молодые девушки пытались умыться утренней росой, чтобы сохранить свою молодость и красоту на весь год. Также считалось, что если погладить черного кота, то он отнимет от вас весь негатив.

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