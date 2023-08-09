10 августа — какой церковный праздник, почему стоит запомнить свой сон и можно ли что-нибудь покупать

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 августа, в православном календаре день памяти 70 апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Святые апостолы от 70 Прохор, Никанор, Тимон и Пармен были первыми диаконами Церкви Христовой. Они были избраны двенадцатью апостолами из семи человек, которые были полны Святого Духа и мудрости, чтобы служить нуждам христианской общины в Иерусалиме.

Святой Прохор сначала сопровождал первоверховного апостола Петра и от него был поставлен епископом в городе Никомидии. После Успения Божией Матери Прохор был товарищем и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова и вместе с ним был сослан на остров Патмос. Там он записал Откровение Божие, которое было святому апостолу Иоанну, о конечных судьбах мира (Апокалипсис). По возвращении в Никомидию святой Прохор обращал язычников ко Христу в городе Антиохии и там принял мученическую кончину.

Святой Никанор пострадал в тот день, когда был избит камнями святой первомученик архидиакон Стефан и многие другие христиане.

Святой Тимон был поставлен Апостолами во епископа города Бастории в Аравии и пострадал от иудеев и язычников за проповедь Евангелия. Он был брошен в печь, но силой Божией вышел из нее невредимым. Предание Римской Церкви гласит, что святой Тимон закончился распятым на кресте.

Святой Пармен проповедовал Христа в Македонии. Умер он от болезни. Существует также мнение, что святой Пармен пострадал при императоре Траяне (98-117), в последний год его царствования, приняв мученическую кончину.

Приметы 10 августа

Народные приметы 10 августа / Фото: Pexels

Идет дождь, но ветра нет — ждите непогоду в течение долгого времени.

По реке утром стелется туман – до ясного дня.

Утром на траве много росы – день будет солнечным.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья говорят, что 10 августа лучше не заниматься ничем, что связано с торговлей (покупать, обменивать, продавать), потому что вещь очень скоро испортится, а удача покинет ваш дом. Запрещено совершать сделки, финансовые операции. Лучше не брать в руки треснувшее зеркало, а тем более заглядываться в него — это принесет неудачи и беды.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что сон, который приснился в ночь на 10 августа, поможет указать на ошибки, мешающие достичь положительного результата или своей цели. Также в этот день ходили в лес за грибами. Важно было делать это в хорошем настроении, иначе можно возвратиться домой ни с чем.

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