Церковный праздник 10 августа / © pixabay.com

Реклама

Завтра, 10 августа, в православном календаре день памяти святого мученика Лаврентия, архидьякона. Святой Лаврентий жил в III веке в Римской империи во времена, когда христианство было еще преследуемой религией. Он был одним из семи диаконов, которых назначил папа Сикст II для помощи в служении общинам Римской Церкви.

Лаврентий родился в Испании, но большинство своей жизни провел в Риме. Его имя означает “увенчанный лавром” или “лавровый”. Архидьякон — это высшая степень дьякона, и Лаврентий был ответственен за распределение церковных благ и поддержку бедных и нуждающихся.

Во время преследований христиан во время правления императора Валериана (около 258 года) папа Сикст II был арестован и казнен. Перед смертью он поручил Лаврентию раздать церковное имущество бедным и нуждающимся.

Реклама

По приказу римского префекта Валериана Лаврентий должен был сдать церковные клады — деньги, имущество, драгоценности. Он раздал все имущество бедным и вернулся к власти, отчитавшись: “Вот истинные сокровища Церкви”.

Это вызывало гнев префекта. Лаврентия пытали, а затем казнили, но, согласно преданию, казнь была неординарной: его положили на раскаленную сковородку (или гриль) и так мучили, а святой оставался несокрушимым и даже шутил со своими мучителями.

Его мученическая смерть стала символом жертвенности, любви к ближним и несокрушимой вере.

Приметы 10 августа

Народные приметы 10 августа / © unsplash.com

Хорошая погода в этот день предвещает хороший урожай злаковых и фруктов.

Влажность и роса предсказывают теплую погоду в ближайшие дни.

Северные ветры приносят прохладу.

Что завтра нельзя делать

Этот день считается очень неблагоприятным для торговли и продаж. Не следует организовывать ярмарки или распродажи, а также заключать важные сделки. Обмены товарами могут оказаться невыгодными и лучше их избегать. Обостряется вероятность обмана, мошеннических схем и получение услуг низкого качества.

Реклама

Что можно делать завтра

В день 10 августа мужчины занимались точкой серпов, топоров, кос и другого садового инвентаря. Считалось, что если этого не сделать, инструменты быстро затуплятся и утратят свою эффективность. Если полевые работы уже были завершены, косы осторожно убирали и хранили до следующего сезона.

Тем временем, женщины активно собирали урожай фруктов и ягод, а также готовили домашние заготовки. До этого созревали груши, абрикосы и яблоки, часть которых непременно потребляли свежими. Пчеловоды в этот период собирали мед, а грибники отправлялись в лес на поиски опят и маслят.