10 декабря — какой церковный праздник, почему нельзя хвастаться и лениться

Завтра, 10 декабря, в православном календаре день памяти преподобного Фомы. Преподобный Фома был известным монашеским подвижником, жившим в X веке. Он родился в Константинополе и с юных лет обладал склонностью к духовной жизни. Он поступил в монастырь, который был основан одним из богатейших вельмож, и стал его настоятелем. Но Фома не хотел жить в роскоши и славе, а стремился к отшельникскому подвигу. Он покинул монастырь и отправился на гору Олимп, где нашел себе пещеру для молитвы и поста. Там он встретил двух других монахов, ставших его товарищами. Фома девять лет подвизался в пустыне, отражая соблазны дьявола и приобретая дары чудотворения и прозорливости. Он исцелил многих больных и предсказал свою смерть. Он умер в глубокой старости, оставив после себя славу святости и чудес.

Церковный праздник 10 декабря – день памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа

Жизнь святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа была связана с преследованием христиан во времена императора Максимина Дая (311-313 годы). Святой Мина, муж очень учёный, родом из Афин, был тайным христианином и великим достойником при Максимине. Он отказался от службы императору, когда узнал о его злых намерениях в отношении христиан. Он бежал в Рим, где встретил святого Папу Маркелина (296-304 годы), который поставил его в сан диакона. Святой Ермоген был простым крестьянином, жившим в Сирии. Он также принял христианство и стал проповедовать веру во Христа среди своих земляков. Он был задержан и отправлен в Рим, где его бросили в тюрьму вместе с Миной. Святой Евграф был сыном богатого и знатного римлянина, также приверженного христианству. Он был другом Мины и Ермогена и часто посещал их в тюрьме, оказывая им помощь и поддержку. Он также отказался от службы императору и заявил о своей вере во Христа. Все трое святых были подвергнуты жестоким пыткам и мученической смерти за свое свидетельство о Христе. Их тела были похоронены на кладбище Каллиста в Риме.

Приметы 10 декабря

Народные приметы 10 декабря / Фото: Pexels

Ясно небо без туч – скоро придет похолодание.

Дует юго-западный ветер к потеплению.

Луна имеет красноватый оттенок – ждите сильный ветер.

Что завтра нельзя делать

Издавна наши предки верили, если в этот день лениться, можно быстро получить финансовые проблемы. Также запрещалось чем-нибудь хвастаться, потому что можно остаться без этого.

Что можно делать завтра

Очень важно провести этот день в кругу близких и родных людей. Издавна верующие молились мученику Мини, чтобы тот помог вылечить глазные болезни и указал правильный путь в жизни.

Читайте также: