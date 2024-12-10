10 декабря — какой церковный праздник, почему нельзя смотреть в глаза бедняку, когда подаете милостыню

Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 10 декабря, в православном календаре день памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Святой Мина — это один из самых известных святителей, почитаемый в православной традиции. Его мученическая смерть произошла во время правления императора Диоклетиана (III-IV вв.). Мина был христианским мучеником, родом из Египта. Существует несколько версий его жизни, однако основной рассказ свидетельствует, что он был воином, отказавшимся поклоняться языческим богам и вместо этого публично исповедовал христианство. За это его арестовали, жестоко пытали и казнили, причем многие свидетели его страданий обратились в христианство после его смерти. Святого Мину почитают как покровителя воинов и путешественников.

Святой Ермоген – мученик, пострадавший за свою веру во Христа. Он был архиепископом Казани и погиб в период, когда в России начались преследования христиан. Ермоген отказался отречься от христианства, несмотря на давление и преследование со стороны язычников и власти. За свою стойкость в вере и борьбу с языческим влиянием он был приговорен к смертной казни. Его мученическая смерть вдохновляла многих на дальнейшее благочестие и стойкость в вере.

Святой Евграф – мученик, который также страдал за свою веру во Христа. Его мученичество произошло в те же времена, когда преследования христиан достигли своего пика, и он был убит за то, что исповедовал христианство перед язычниками. Как и святые Мина и Ермоген, он стал символом несокрушимой веры и силы духа перед лицом смерти.

Приметы 10 декабря

Народные приметы 10 декабря / Фото: Unsplash

Звезды кажутся маленькими – ждите снегопады.

Белые облака плывут – придет сильное похолодание.

Ясная погода показывает, что скоро начнутся морозы.

Что сегодня нельзя делать

Когда даете милостыню, ни в коем случае не смотрите в глаза нищему. Иначе все его беды и несчастья перейдут в вашу жизнь. Запрещается говорить о людях плохо, все слова обратятся против вас.

Что можно делать сегодня

Женщины по традиции этого дня произносили специальную молитву для прозрения, а также здоровье глаз. Также просили, чтобы святой Мина помог детям лучше спать ночью.

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