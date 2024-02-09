10 февраля — какой церковный праздник, почему девушкам нельзя выходить на улицу после заката солнца

Завтра, 10 февраля, в православном календаре день памяти священномученика Харлампия. Священномученик Харлампий был епископом Магниссии, проповедовавшим Евангелие во времена гонения на христиан при императоре Севере. Он был арестован и подвергнут жестоким пыткам, но не отступил от своей веры. Он исцелил и обратил к Христу нескольких воинов и женщин, свидетелей его страданий. Он скончался мученической смертью в 202 году. По некоторым источникам, святой Харлампий стал покровителем чиновников, потому что он был епископом, а это считалось высоким общественным положением в древности. Также он был известен своей мудростью, справедливостью и добротой, необходимыми качествами для государственных служащих. Он защищает чиновников от зависти, измены, происки и лжи. Он также помогает им обрести Божье благословение и успех в своей работе.

Приметы 10 февраля

Народные приметы 10 февраля / Фото: Pexels

Лошади ложатся на снег – будет теплая погода.

Вороны садятся на самые высокие ветки деревьев – будет снегопад.

Морозная погода вплоть до теплого марта.

Что завтра нельзя делать

Девушкам не рекомендуется выходить на улицу после заката, иначе они не найдут своего суженого еще долгое время. Также не стоит заглядываться в чужое зеркало, можно все проблемы перетащить на себя.

Что можно делать завтра

Именно с этого дня, верили в народ, начинался путь весны. То есть зима постепенно отдает свои права теплу и солнцу, дни становятся все длиннее. Также наши предки молились святому Харлампию, чтобы тот защитил от внезапной гибели.

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