10 февраля — какой церковный праздник, почему очень важно в этот день не врать

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 февраля, в православном календаре день памяти святого мученика Харлампия. Харлампий жил в ІІІ веке и был епископом Магнезии (Малая Азия, современная Турция). В то время императором Рима был Септимий Север (193–211 гг.), известный жестокими гонениями на христиан.

Как епископ Харлампий открыто проповедовал Евангелие, за что его схватили по приказу местного правителя Луция. Его подвергли жестоким пыткам: сдирали кожу с тела, избивали железными крючьями, пытали огнем.

Однако святой мужественно терпел страдания и продолжал проповедовать Христа даже под пыткой. По преданию, его тело чудом оставалось целым, и многие палачи, пораженные этим, обратились в христианство.

Даже дочь правителя Галина (по неким источникам) признала святость Харлампия и приняла крещение.

В конце концов, разъяренный император приказал отрезать ему голову. Однако перед смертью святой помолился и спокойно отдал дух еще до того, как меч коснулся его шеи. Он умер в возрасте 113 лет, что считается особым Божьим благословением.

Приметы 10 февраля

Народные приметы 10 февраля / Фото: Unsplash

Дождь – до сырого марта.

Снега нет – снегопадов уже не будет до конца зимы.

На небе много звезд до безветренной погоды.

Что завтра нельзя делать

Очень важно в этот день не врать, даже в благородных целях. Обман и украшение приведут к тому, что в вашей жизни появятся несчастья. Нельзя злоупотреблять алкоголем и жениться – для последнего это неблагоприятный день.

Что можно делать завтра

В Украине в день святого Харлампия крестьяне молились, чтобы Господь защитил от болезней и несчастий. А все потому, что святого Харлампия считают покровителем от болезней, особенно чумы, эпидемий и заразных недугов.

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