10 февраля
219
10 февраля — какой церковный праздник, для чего день особенно благоприятен

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Церковный праздник 10 февраля

Церковный праздник 10 февраля / © Unsplash

Сегодня, 10 февраля, в православном календаре день памяти святого мученика Харлампия. О рождении святого Харлампия известно немногое. Он жил в городе Магнезия (современная Турция) во II веке. По преданию, он был старше по возрасту, и уже в преклонном возрасте посвятил себя служению Христу. Харлампий отличался великой благочестивостью, мудростью и милосердием, особенно в отношении бедных и больных. Его знали как целителя, который помогал людям не только духовно, но и физически.

Святой Харлампий активно проповедовал христианскую веру в Магнезии, призывая людей к вере во Христа и нравственной жизни. Он не скрывал своей веры, за что попал в поле зрения языческой власти, преследовавшей христиан.

Харлампий прославился как проповедник правды, способный с помощью слова приводить к вере даже тех, кто поначалу был враждебно настроен. По приказу императора Септимия Севера Харлампия арестовали. Его подвергли многочисленным пыткам, пытаясь заставить отречься от веры. По преданию, святого избивали, бросали в темницы и даже пытали на колеснице, однако он оставался непоколебимым в своей вере. Согласно жизнеописаниям, его мужество и терпение во время страданий вдохновили многих свидетелей принять христианство.

Несмотря на преклонный возраст, Харлампий принял мученическую смерть, показывая пример бесстрашной преданности Богу. Его смерть произошла около 203 года, а тело было похоронено вблизи города, где он проповедовал.

Приметы 10 февраля

Народные приметы 10 февраля / © pexels.com

  • Ясное небо и мороз — к теплой и ранней весне.

  • Туман утром будет богатый урожай на хлеб.

  • Сильный ветер — весенние месяцы будут ветреными и переменчивыми.

Что завтра нельзя делать

Народные приметы советуют в этот день быть особенно честными — любая неправда или обман могут обернуться серьезными неприятностями. Также 10 февраля не принято устраивать пышные застолья или шумные застолья. Свадьба считается рискованной — брак может оказаться несчастливым.

Что можно делать завтра

В народных верованиях 10 февраля считают благоприятным днем для исцеления тела и души, а также восстановления мира и гармонии в отношениях.

10 февраля
219
