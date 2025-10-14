10 фруктовых деревьев, которые прекрасно растут в горшках и дают урожай даже на балконе

Сад на балконе / © Associated Press

Выращивание фруктовых деревьев в контейнерах становится все более популярным среди владельцев небольших участков и городских квартир. Такой способ позволяет наслаждаться свежими плодами даже там, где нет возможности высадить деревья в открытый грунт. По словам специалистов Королевского садоводческого общества (RHS), главное — правильно выбрать сорт и обеспечить ему необходимые условия.

Об этом сообщило издание Express.

Карликовые яблони

Лучше всего для горшков подходят компактные сорта «Дискавери» и «Фальстафф». Они дают ароматные хрустящие яблоки и не требуют много места. Такие деревья удобно размещать на патио или балконе.

Карликовые груши

Сорта «Конференция» и «Конкорд» прекрасно чувствуют себя в контейнерах. Деревья остаются низкорослыми, но при этом обильно плодоносят, даря сладкие и сочные груши.

Фиговые деревья

Средиземноморский сорт «Коричневая индикация» — один из самых популярных для выращивания в горшках. Его особенность в том, что фиги лучше плодоносят, когда корни имеют ограниченное пространство.

Карликовые сливовые деревья

Сорта «Виктория» и «Опал» идеальны для небольших садов. Они самоплодные, то есть для получения урожая достаточно одного дерева.

Карликовые вишневые деревья

Stella и Sunburst — популярные сорта для контейнерного садоводства. Они дают сладкие сочные ягоды и не требуют особого ухода.

Кусты черники

Черника особенно хорошо растет в горшках, ведь любит кислую почву, которую легче поддерживать в контейнере. Сорта Northcountry и Chippewa обеспечивают стабильный летний урожай.

Карликовые персиковые деревья

Персики вполне можно выращивать в горшках. Сорта Garden Lady и Peregrine хорошо приспособлены к таким условиям, хотя при необходимости им может понадобиться ручное опыление.

Карликовые абрикосовые деревья

Сорта Tomcot и Moorpark также подходят для контейнеров. Они любят солнечные места и, как и персики, могут нуждаться в ручном опылении для обильного плодоношения.

Оливковые деревья

Выносливые оливковые деревья добавляют саду средиземноморского шарма. В горшках они растут без проблем, а в теплое лето могут даже дать плоды.

Карликовые нектариновые деревья

Сорт «Нектарела» — отличный выбор для небольшого пространства. Как и персики, нектарины хорошо растут в горшках и любят много солнца.

По рекомендациям RHS, выращивание фруктов в контейнерах требует немного больше внимания, чем в открытом грунте. Растения следует размещать на солнечных участках, поливать обильно, но позволять поверхности почвы подсыхать между поливаниями. Морозостойкие деревья можно оставлять на улице зимой, тогда как теплолюбивые — персики и абрикосы — следует накрывать с осени до весны, чтобы избежать поражения листьев.

Чтобы избежать уплотнения корневой системы, деревья нужно пересаживать раз в год или два после опадения листьев. Когда растение уже достигло своего «окончательного» горшка, корни можно подрезать примерно на треть каждые два года.

