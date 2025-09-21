Чем отчистить духовку от нагара и жира / © Freepik

Устали отчищать устаревший жир и нагар в духовке? Тогда этот способ вам обязательно понравится. Ведь есть простое решение, не требующее приобретения дорогостоящих чистящих средств, вам понадобится копеечный продукт, который точно есть на вашей кухне. Это обычная лимонная кислота.

Как почистить духовку от жира и нагара с помощью лимонной кислоты

Выньте решетки и противень из духовки. В противень налейте горячую воду и добавьте 10 г лимонной кислоты, примерно 2 чайные ложки. Поставьте противень на нижний уровень духовки, разогрейте ее до 200 °С, выключите и закройте дверцу на 30 минут. После охлаждения протрите все поверхности губкой.

Пар с лимонной кислотой размягчает даже устаревшую грязь, поэтому она будет легко отходить.

Быстрый вариант чистки духовки с нашатырем

Для новых пятен достаточно протереть поверхности губкой, смоченной в нашатырном спирте, и смыть через 10 минут.

Чтобы убрать толстый слой нагара, нанесите нашатырь на стенки духового шкафа и оставьте на ночь. Утром все легко отмоется.

При работе с нашатырем обязательно откройте окно или включите вытяжку, наденьте перчатки и респиратор. После очищения промойте духовку несколько раз чистой водой.