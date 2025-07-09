Церковный праздник 10 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 10 июля, в православном календаре день памяти святого преподобного Антония Печерского. Он является одним из уважаемых украинских святых, основателем монашества на Руси и Киево-Печерского монастыря.

Родился в городе Любечи (Черниговская область) около 983 года в благочестивой семье. С детства стремился к аскетической жизни, а потому в юном возрасте пошел на гору Афон, которая была известным очагом восточного монашества. Там он принял монашеский постриг, жил в скромности и молитве. Афонские старцы заметили его благочестие, а потому благословили на возвращение в Русь, чтобы там основать монашество.

Около 1013-1015 года он вернулся в Киев. Поселился в одной из пещер над Днепром. Вел очень суровую жизнь, много молился и постился. К нему стали присоединяться другие, кого привлекала подвижническая жизнь.

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Когда князем был Изяслав Ярославович, Антоний был вынужден на время покинуть Киев, потому что владыка был против монастыря. Однако впоследствии он вернулся. Умер преподобный около 1073 года, не дожив до возведения основного храма монастыря — Успенского собора.

Приметы 10 июля

Народные приметы 10 июля / © Pixabay

Жаркий и солнечный день — к сухой и теплой осени.

Веет северный ветер — ждите похолодания в ближайшие дни.

Ранним утром сильная роса или туман — будет большой урожай картофеля и огурцов.

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Что завтра нельзя делать

В народной традиции 10 июля связано со строгими предосторожностями, в частности по обращению с водой. Считалось большим грехом бросать что-нибудь в реки, озера или источники — вода может “обидеться”, навлечь беду. Нельзя было ругаться вблизи воды, чтобы не навлечь на себя гнев святых сил.

Что можно делать завтра

К святому Антонию Печерскому люди приходят с искренними просьбами о покое в душе и мире в семье, об облегчении в болезнях и утешении во времена печали. Его считают покровителем в страданиях, духовным целителем и покровителем ищущих поддержки.