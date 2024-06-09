10 июня — какой церковный праздник, если не хотите быть больным и бедным, не делайте этого на Тимотея

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. О ранних годах жизни святого Тимофея сохранилось немного сведений. Известно, что он вырос в христианской семье, что заложило основу его глубокой веры и преданности Церкви.

Тимофей был избран епископом Прусской епархии (ныне город Бурса в Турции). Его служение было отмечено большим усердием в распространении христианского учения и пастырской заботой о своей пастве. Он был известен своими проповедями и миссионерской деятельностью. Во время правления римского императора Юлиана Отступника (361-363 гг.) христианская церковь вновь подверглась преследованиям. Юлиан стремился восстановить языческие культы и уничтожить христианство. Святой Тимофей, как и многие другие христианские лидеры, стал мишенью преследований.

Тимофея арестовали и он предстал перед судом за свою веру. Он твердо отказался отречься от христианства и принять языческие обряды. За свою непоколебимую веру он подвергся жестоким пыткам и был казнен, став священномучеником. Его мученическая смерть укрепила веру многих христиан того времени.

Приметы 10 июня

Народные приметы 10 июня / Фото: Unsplash

Синица вьет гнездо у окна – до сильного похолодания.

Пошел дождь – к бесснежной зиме.

С деревьев начинают опадать листья — лето будет коротким.

Что завтра нельзя делать

Запрещалось играть свадьбу, свататься или просить руки в этот день. Наши предки приметили, что наши предки заметили, что наши предки наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили. Нельзя водить вокруг пальца или лукавить, это может ухудшить ваше здоровье. Также лучше не брать и не давать взаймы ничего ценного в этот день — деньги начнут утекать рекой.

Что можно делать завтра

Особое внимание следует обратить на свое здоровье. Если вас что-то волнует, лучше сразу обратиться к специалисту, чтобы болезнь не прогрессировала. День считается благоприятным для реализации любых планов и идей.

Читайте также: